Radar en la moto: así funciona el sistema de asistencia de Honda
Honda SENSING RIDE suma control crucero adaptativo, alertas de colisión y detección de punto ciego. Debutará en la nueva Africa Twin 2027.
Honda presentó en el salón EICMA de Milán Honda SENSING RIDE, un sistema de asistencia a la conducción para motos que utiliza dos radares, uno delantero y otro trasero. Incluye control crucero adaptativo, alertas de colisión y detección de punto ciego, y debutará en la nueva Africa Twin Adventure Sports 2027.
El anuncio se realizó el 3 de noviembre. Según la empresa, el sistema busca reducir el estrés y la fatiga del conductor y sumar asistencia ante situaciones de riesgo con otros vehículos.
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Cómo funciona Honda SENSING RIDE
El sistema se basa en dos radares de ondas milimétricas, montados en cada extremo de la moto. El delantero controla la distancia con el vehículo que circula adelante. El trasero detecta los que se acercan por detrás o se ubican en el punto ciego.
Con esa información, el sistema puede ajustar la velocidad, asistir en el frenado o emitir alertas en el tablero y en los espejos.
Las 10 funciones del sistema
Honda detalló 10 funciones:
Control crucero adaptativo (Adaptive Cruise Control): mantiene la velocidad fijada y la distancia con el vehículo de adelante.
Control crucero adaptativo con detención y arranque (ACC with Stop & Go): extiende esa función al tránsito con detenciones frecuentes.
Asistencia para viajes en grupo (Group Ride Assist): mantiene la distancia en grupo, incluso en formación escalonada.
Asistencia de distancia (Distance Assist): ajusta la distancia cuando la moto se acerca al vehículo de adelante con el acelerador abierto.
Asistencia de frenado de emergencia (Emergency Brake Assist): suma fuerza de frenado cuando el conductor frena y hay riesgo de choque.
Alerta de colisión frontal (Forward Collision Warning): muestra avisos en el tablero.
Pulso de freno (Brake Pulse): complementa la alerta frontal.
Información de punto ciego (Blind Spot Information): enciende un indicador en el espejo cuando un vehículo entra en esa zona.
Alerta de colisión trasera (Rear Collision Warning): hace destellar los indicadores de giro a alta velocidad para advertir a quien circula detrás.
Información de distancia trasera (Rear Distance Information): avisa en el tablero cuando un vehículo se aproxima por detrás.
Integración con la caja de doble embrague
Honda combinó el sistema con su transmisión de doble embrague (DCT), que la marca aplica en motos desde 2010. Según la empresa, esa integración permite, en el modo con detención y arranque, una detención automática y una salida suave.
Así, el conductor reduce la cantidad de veces que debe acelerar y frenar en el tránsito.
Debut en la Africa Twin 2027
El primer modelo con Honda SENSING RIDE será la CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027, la versión más equipada de la nueva gama Africa Twin. Honda anticipó que ampliará la cantidad de modelos con el sistema, aunque no indicó cuáles ni en qué plazos.
Otras marcas ya ofrecen asistencias con radar en motos. Ducati y BMW las incorporaron en 2021, en la Multistrada V4 y la R 1250 RT, respectivamente.
La meta de seguridad vial de Honda
El sistema forma parte del objetivo de Honda de reducir a la mitad, para 2030, las muertes en siniestros viales que involucran motos y autos de la marca por cada 10.000 unidades vendidas, en comparación con 2020. La meta final es llegar a cero muertes en 2050.