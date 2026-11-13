¿Puede el acoso escolar dejar un trauma? Lo que dice un análisis de 38 estudios

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Salud

Investigadores de universidades noruegas encontraron una relación entre el acoso y los síntomas de estrés postraumático en niños y adolescentes, con resultados muy variables.

Un análisis de 38 estudios encontró que el acoso escolar está asociado con síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) en niños y adolescentes. El trabajo, realizado por investigadores de universidades de Noruega y publicado en la revista Educational Research Review, busca aportar evidencia a un debate abierto: si el acoso puede considerarse un evento traumático.

El debate de fondo El trastorno de estrés postraumático se diagnostica cuando una persona estuvo expuesta a un hecho traumático grave y desarrolla un conjunto de síntomas específicos: recuerdos intrusivos, evitación de todo lo que remite a lo ocurrido, pensamientos y emociones negativas persistentes, y un estado de alerta constante.

En el caso del acoso escolar, conocido también como bullying, la discusión es si esas agresiones repetidas pueden tener el mismo efecto que otros hechos traumáticos. Un estudio alemán publicado en 2019 en la revista Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health señaló una particularidad: como la escuela es obligatoria, los alumnos acosados vuelven una y otra vez al lugar donde ocurrieron las agresiones y siguen en contacto con quienes los agredieron. En ese trabajo, cerca de la mitad de los estudiantes que habían sufrido un acoso grave superaron el umbral de sospecha de TEPT.

Qué analizaron El nuevo trabajo fue realizado por Serap Keles, Salman Türken, Therese Pigott y Thormod Idsøe. El equipo revisó siete bases de datos científicas y seleccionó 38 estudios que analizaban la relación entre el acoso escolar y los síntomas o el diagnóstico de TEPT en niños y jóvenes en edad escolar.

Según los autores, el objetivo fue actualizar un metaanálisis anterior, que había encontrado una asociación entre el acoso y el estrés postraumático en niños y adultos, y centrarse específicamente en la población escolar.

Qué encontraron El análisis confirmó una relación estadísticamente significativa entre haber estado involucrado en situaciones de acoso escolar y los síntomas de estrés postraumático.

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La proporción de participantes con síntomas por encima del umbral clínico varió mucho de un estudio a otro: fue del 12,1 % en el valor más bajo y del 65,8 % en el más alto. Los resultados también fueron heterogéneos en la fuerza de la relación.

Los investigadores identificaron factores que influyen en esa relación, como la edad promedio de los participantes y el papel que cada uno cumplía en el acoso: víctima, agresor o ambos a la vez.

Lo que no dice el estudio Un metaanálisis de este tipo muestra una asociación, no que el acoso sea la causa directa del trastorno en cada caso. Además, la variedad de resultados entre los estudios indica que la relación no es igual en todos los contextos ni en todas las personas.