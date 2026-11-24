> Proponen que los mayores de 65 años renueven gratis la licencia de conducir en toda la Provincia

Pergamino

La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca eliminar las tasas provinciales que pagan los adultos mayores para renovar la licencia de conducir.

En las últimas horas se presentó un proyecto de ley para que los mayores de 65 años puedan renovar de manera gratuita la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aliviar el impacto económico que supone la frecuencia del trámite.

La iniciativa contempla la eliminación de las tasas provinciales correspondientes a las licencias de las clases A y B, que habilitan la conducción de motocicletas y vehículos particulares. La medida, sin embargo, no alcanzaría a las categorías profesionales y comerciales.

Entre los conceptos incluidos en la propuesta figura el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (Cepap), así como cualquier otra tasa o derecho de oficina que dependa de la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada.

En los fundamentos del proyecto, se explica que los adultos mayores deben afrontar estos gastos con mayor frecuencia que el resto de los conductores debido a los plazos de vigencia de sus licencias. El plazo para los mayores de 65 hasta 70 es de tres años, mientras que para los mayores de 70 es cada un año. Según explicó, en algunos casos deben abonar las tasas hasta tres veces seguido.

¿Cómo sería la renovación gratuita de la licencia de conducir? De acuerdo con el proyecto, para acceder al beneficio únicamente será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, que permitirá acreditar tanto la edad del solicitante como su domicilio real en territorio bonaerense. El texto también establece que no podrán exigirse trámites burocráticos adicionales para acceder a la exención, aunque la gratuidad no implicaría modificaciones en los requisitos de aptitud física necesarios para obtener la licencia.

Asimismo explicaron que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 contempla períodos de renovación más cortos para los conductores de mayor edad. "Esta exigencia de mayor periodicidad representa un mayor gasto para los adultos mayores de la provincia de Buenos Aires", advirtió. La diputada remarcó que esta situación afecta a quienes desean o necesitan continuar conduciendo y sostuvo que el pago de las tasas "se traduce en un desembolso reiterado y desproporcionado".