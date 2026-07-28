Preocupa la ola de ataques a escuelas de San Nicolás: tres establecimientos fueron blanco de delincuentes

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San Nicolás

En menos de 24 horas atacaron dos escuelas primarias y un jardín de infantes. Julio ya suma al menos cinco hechos delictivos contra edificios educativos de la ciudad.

28 de julio de 2026 a las 11:18 a. m.

28 de julio de 2026 a las 11:18 a. m.

En una preocupante seguidilla de hechos delictivos, tres establecimientos educativos de la ciudad de San Nicolás fueron atacados entre el lunes y este martes. En dos casos robaron medidores de gas y, en otro, forzaron puertas y ventanas con aparentes fines de robo, profundizando la preocupación por la reiteración de episodios de vandalismo contra escuelas.

Tres ataques a escuelas en menos de 24 horas El primer hecho ocurrió durante la jornada del lunes en la Escuela Primaria N° 43 "Dr. Maximiliano Vázquez", ubicada en el barrio San Martín, donde delincuentes sustrajeron el medidor de gas.

Un episodio de características similares se registró este martes en el Jardín de Infantes N° 917 "Los Arroyeñitos", situado en el barrio Las Mellizas. Allí también fue robado el medidor de gas, una modalidad que se viene repitiendo en distintos puntos de la ciudad debido al valor de reventa de estos elementos.

El tercer ataque tuvo lugar durante la noche del lunes en la Escuela Primaria N° 17, ubicada en el barrio Los Fresnos. Según trascendió, los autores utilizaron palancas para violentar puertas y ventanas, además de romper varios vidrios con el aparente objetivo de ingresar al edificio.

Aunque no se confirmó el faltante de elementos, las características del hecho permiten presumir que los delincuentes pretendían concretar un robo dentro del establecimiento.

La Escuela Primaria N° 17 volvió a ser víctima de la inseguridad El caso de la Escuela Primaria N° 17 genera una especial preocupación porque no se trata de un episodio aislado. Apenas diez días atrás, el establecimiento había sufrido otro ataque cuando delincuentes robaron tres reflectores instalados en el exterior del edificio.

Con este nuevo hecho, julio acumula al menos cinco ataques contra establecimientos educativos de San Nicolás.

Entre ellos también figura el robo registrado el pasado 6 de julio en el Jardín de Infantes N° 903, del barrio Villa Riccio. En aquella oportunidad, delincuentes ingresaron tras violentar los accesos y sustrajeron un televisor e insumos destinados a la cocina. Además, ocasionaron importantes destrozos en puertas, ventanas y prácticamente todos los vidrios del edificio.

La reiteración de estos hechos obliga a destinar recursos extraordinarios para reparar los daños y reponer los elementos sustraídos, afectando el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

Crece la preocupación por el impacto económico y los daños en las escuelas Desde el ámbito educativo manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que se producen robos y actos de vandalismo en los establecimientos escolares.

Indicaron que todas las escuelas de San Nicolás cuentan con sistemas de alarma, lo que en muchos casos impide que los delincuentes logren concretar los robos. Sin embargo, remarcaron que antes de retirarse suelen provocar importantes daños materiales al forzar puertas, romper ventanas y destruir vidrios.

"Cada día es peor", resumieron desde el sector, al tiempo que advirtieron que estas situaciones generan gastos imprevistos para un sistema educativo que ya enfrenta restricciones presupuestarias.