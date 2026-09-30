Postergan la suba del impuesto a los combustibles

Pergamino

Por decisión del Ejecutivo, la suba en el tributo que impacta en los precios de la nafta y el gasoil se pospuso para noviembre.

El Gobierno volvió a postergar la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y trasladó al 1° de noviembre los incrementos que debían comenzar a regir desde octubre, en momentos en que las petroleras ya comenzaron a aumentar los precios de las naftas y el gasoil por la escalada internacional del petróleo.

Lo hizo mediante el decreto 1126, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y apunta a no sumar mayor presión sobre la inflación, ya que en las últimas horas hubo ajustes en los valores de las naftas y eso impacta de lleno en los precios.

El ajuste alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) y estaba previsto para este jueves 1° de octubre. Así, la postergación evita que durante el próximo mes aumenten los precios de las naftas y el gasoil por la actualización impositiva, que suele trasladarse directamente a los valores en los surtidores.

El Gobierno viene aplicando solo parcialmente esas actualizaciones y postergando el traslado del saldo restante, que ya contempla los períodos 2024, 2025 y el primer y segundo trimestre de 2026. Esto genera un costo para las cuentas públicas.

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