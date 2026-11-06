Plan de Forestación: ya se plantaron más de mil nuevos árboles

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Municipalidad de Pergamino

Exactamente 1.092 nuevos árboles ya forman parte del paisaje verde de Pergamino. Estos ejemplares que forman parte del Plan Integral de Forestación, fueron adquiridos por la Municipalidad de Pergamino y se encuentran en espacios públicos y veredas de distintos barrios. Diego Basanta, director de Arbolado y Espacios Verdes Públicos, explicó...

06 de noviembre de 2026 a las 07:12 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 06 de noviembre de 2026 a las 07:12 p. m.

Exactamente 1.092 nuevos árboles ya forman parte del paisaje verde de Pergamino. Estos ejemplares que forman parte del Plan Integral de Forestación, fueron adquiridos por la Municipalidad de Pergamino y se encuentran en espacios públicos y veredas de distintos barrios.

Diego Basanta, director de Arbolado y Espacios Verdes Públicos, explicó que “esta cifra incluye el Plan de Forestación en veredas, que se lanzó en enero y en el que tuvimos más de 660 pedidos. Además, se suman las plazas y algunas intervenciones específicas. Estos 1.092 árboles son los comprados y plantados por el municipio, pero después el número se agranda un poco más porque hay desarrollos inmobiliarios que han plantado, vecinos que han comprado por su cuenta y han plantado con asesoramiento municipal y eso suma para que Pergamino sea cada vez más verde”.

La incorporación de estos 1.092 ejemplares aporta beneficios clave tanto para la calidad de vida urbana como para la adaptación frente al cambio climático y los eventos meteorológicos extremos, ya que absorben grandes volúmenes de agua en caso de fuertes lluvias, reducen la “isla de calor” al generar más sombra y disminuir la temperatura del asfalto, purifican el aire y tienen un importante valor estético.

La distribución de los árboles por zonas y proyectos es la siguiente:

Atención a pedidos vecinales (Línea 147): representa el volumen más grande del plan, con 827 árboles: Acer buergerianum (747), Lagerstroemia indica (50) y fresno rojo (30).

Espacios verdes principales y parques:

Parque España: 69 ejemplares (Lagerstroemia indica, álamo piramidal, aguaribay, fresno rojo y ceibos).

Plaza de la Cooperación: 29 ejemplares (fresno rojo, tilos, grevilleas y Lagerstroemia).

Rotondas urbanas: 18 ejemplares distribuidos en las rotondas de J. B. Justo, Parque Municipal y Padre Galli (incluyen lapachos, espinillos, ceibos, palo borracho y roble palustris).

Instituciones y espacios comunitarios:

Jardín Maternal José Hernández: 18 ejemplares (Acer buergerianum, fresno americano, fresno rojo, sen de campo y Bauhinia variegata).

Centro de Día: 13 ejemplares (fresno rojo, fresno americano y grevillea).

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Jardín 926: 14 ejemplares (Acer buergerianum y fresno rojo).

Día del Árbol: 49 ejemplares de especies nativas y de sombra (sen de campo, tala, espinillos, palo borracho, fresno rojo y aguaribay).

Monumento a los Caídos en Malvinas: 6 álamos piramidales.

Plaza Dávila (Monumento al Niño por Nacer): 1 grevillea.

Centros comerciales y paseos urbanos:

Cazuelas céntricas (Pueyrredón, Merced y Dr. Alem): 18 Acer ginnala.

Cazuelas del Teatro San Martín: 2 Prunus dobles.

San Nicolás Norte: 20 Hibiscus syriacus (suspiro).