Pidieron condenas de ocho años de prisión a acusados de robos en la zona rural de Colón

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Policiales

Mauro Sebastián Alegre (25) y Carlos Alberto Pérez (41) ocuparon el banquillo de los acusados en el juicio oral por dos episodios delictivos ocurridos en octubre del año pasado en Colón.

Entre el lunes y el martes se desarrollaron en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino las jornadas del debate oral y público en las que dos sujetos ocuparon el banquillo de los acusados por un raid delictivo perpetrado en establecimientos rurales de la localidad de Colón.

El tribunal estuvo presidido e integrado por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone. La acusación del Ministerio Público Fiscal fue encabezada por el fiscal Horacio Oldani, secundado por la secretaria del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Florencia Leta, debido a la implicancia de un joven punible de 16 años en los episodios analizados (cuya identidad se reserva en estricto cumplimiento de los tratados internacionales y las normativas de protección integral de los derechos del niño). Por su parte, la defensa técnica de ambos imputados estuvo a cargo del abogado Aquilino Giacomelli.

Los hechos analizados en el juicio El fiscal Horacio Oldani pidió a los jueces del Tribunal Criminal Santoro, Uthurry y Burrone que condenen a ocho años por el delito de robo agravado y el abogado defensor, Aquilino Giacomelli, requirió una condena por hurto. — LA OPINION Durante las audiencias se debatieron dos episodios delictivos ocurridos en la tarde del viernes 3 de octubre del año pasado en la zona rural de Colón.

Hurto en un galpón El fiscal Horacio Oldani pidió a los jueces del Tribunal Criminal Santoro, Uthurry y Burrone que condenen a ocho años por el delito de robo agravado y el abogado defensor, Aquilino Giacomelli, requirió una condena por hurto. De acuerdo a la acusación fiscal, alrededor de las 16:30 horas, Mauro Sebastián Alegre (25) y Carlos Alberto Pérez (41), en compañía del menor de edad, arribaron a un campo ubicado en el Cuartel III de la zona rural colonense a bordo de una camioneta Ford F100 azul. Tras ingresar a pie hacia las edificaciones, accedieron a un galpón que se encontraba cerrado mediante un alambre y sustrajeron cinco chapas galvanizadas de unos tres metros de largo, las cuales cargaron en la caja del rodado. Un vecino que observó la maniobra alertó de inmediato a las autoridades policiales.

Robo de un transformador El fiscal Horacio Oldani pidió a los jueces del Tribunal Criminal Santoro, Uthurry y Burrone que condenen a ocho años por el delito de robo agravado y el abogado defensor, Aquilino Giacomelli, requirió una condena por hurto. — LA OPINION En forma paralela, la fiscalía atribuye a los mismos acusados la sustracción previa de un transformador de energía eléctrica perteneciente a la Cooperativa Eléctrica de Colón, valuado en aproximadamente 4.000 dólares. El elemento se hallaba instalado a siete metros de altura en la cúspide de un poste de luz dentro del predio rural "Chagalj". Para apoderarse del equipo, los delincuentes utilizaron una escalera de aluminio y herramientas de mano para cortar las amarras de fijación y el tendido eléctrico.

Aprehensión y elementos secuestrados El fiscal Horacio Oldani pidió a los jueces del Tribunal Criminal Santoro, Uthurry y Burrone que condenen a ocho años por el delito de robo agravado y el abogado defensor, Aquilino Giacomelli, requirió una condena por hurto. — LA OPINION Alertados por los llamados de los vecinos de la zona rural, efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Colón desplegaron un patrullaje por los caminos de tierra. Al notar la presencia del móvil policial en dirección al denominado camino del matadero, los sospechosos intentaron evadir a los uniformados realizando un giro brusco, lo que desencadenó una breve persecución que concluyó a los pocos metros con su interceptación y aprehensión.

En la caja de la camioneta F100, la policía secuestró las cinco chapas galvanizadas y el transformador de energía robado, junto a una importante variedad de herramientas: una escalera plegable, cortadoras de alambre y cables, sogas, llaves de mano, un gato hidráulico, un corta fierro y un teléfono celular, entre otros elementos.

El fiscal Horacio Oldani pidió a los jueces del Tribunal Criminal Santoro, Uthurry y Burrone que condenen a ocho años por el delito de robo agravado y el abogado defensor, Aquilino Giacomelli, requirió una condena por hurto. — LA OPINION Calificaciones legales requeridas En el tramo final del debate, la fiscalía encuadró las conductas en la siguiente calificación jurídica:

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Por el hurto en el galpón consideró a los dos imputados como coautores del delito de hurto simple, agravado por la intervención de un menor de edad (Arts. 45, 162 y 41 quáter del Código Penal).

Y por el robo del transformador requirió a los jueces que los acusados sean condenados por la coautoría en el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda (Art. 166 inc. 2, segunda parte, CP), en concurso ideal con robo agravado por escalamiento (Art. 167 inc. 4 en relación al 166 inc. 4, CP), todo ello agravado por la intervención de un menor de edad (Art. 41 quáter, CP).

En los próximos días, los jueces del Tribunal Oral N° 1 darán a conocer el veredicto y eventual sentencia para ambos imputados.

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Requerimiento de pena de la Fiscalía La secretaria de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Florencia Leta, y el fiscal Horacio Oldani. — LA OPINION El fiscal Oldani le requirió a los jueces que condenen a los acusados a la pena de ocho años de prisión por los delitos que les imputó y consideró acreditados en el debate. Además el representante del Ministerio Público pidió que los declaren reincidentes. Todo bajo el agravante de la participación de un menor de edad.

Estrategia de la defensa El abogado defensor Aquilino Giacomelli al momento de desarrollar los alegatos finales les pidió a los jueces que al momento de condenar lo hagan por el delito de hurto que genera una pena de menor monto.