Pidieron 10 años de prisión para el sujeto que el jurado popular condenó por abusar del hijo

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Tras la condena unánime del jurado popular, la Fiscalía pidió la pena máxima y la querella 9 años y medio. La abogada defensora pidió el mínimo de la pena que ronda los 3 años.

La audiencia de cesura por el abuso sexual por el que un jurado popular condenó por unanimidad a un sujeto de 39 años se realizó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino. Fiscalía pidió la pena máxima, mientras que la querella reclamó nueve años y medio y la defensa el mínimo legal.

Audiencia de cesura La audiencia estuvo encabezada por el juez Guillermo Burrone, quien deberá determinar ahora el monto de la pena que corresponde imponer al condenado luego del veredicto emitido por los doce integrantes del jurado popular.

Durante esta instancia se incorporaron elementos probatorios que no habían sido producidos durante las cinco jornadas del debate oral y público. Entre ellos se encontraron las declaraciones de la madre del niño y de una persona que había sido empleadora del condenado.

Una vez finalizada la producción de esas pruebas, el magistrado otorgó la palabra a las partes para que expusieran sus respectivos argumentos respecto de la determinación de la pena y los aspectos que, a criterio de cada representación, deben ser considerados al momento de dictar la sentencia.

El juez Burrone anunció que dará a conocer los fundamentos de la resolución y el monto de la pena el próximo miércoles 2 de septiembre, al mediodía.

La Fiscalía pidió máxima pena por ese delito El fiscal Nelson Mastorchio, acompañado por la instructora judicial María José Suárez, de la Fiscalía Nº 3, solicitó al Tribunal que imponga el máximo de la escala penal prevista para el delito por el cual el sujeto fue declarado culpable.

La acusación encuadró los hechos como abuso sexual simple agravado por la calidad de ascendente o guardador, una figura cuya escala penal contempla entre tres y diez años de prisión.

Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que no existen circunstancias eximentes ni atenuantes de entidad suficiente que permitan reducir el monto de la sanción.

En su exposición, Mastorchio pidió especialmente que el juez valore el testimonio brindado por el niño durante la entrevista realizada mediante el sistema de Cámara Gesell, además de las declaraciones de su madre y de los profesionales y especialistas que intervinieron durante el proceso.

La Fiscalía también hizo referencia a las consecuencias que, según las evaluaciones incorporadas al expediente, habría provocado la situación denunciada en el niño. En ese sentido, el representante del Ministerio Público sostuvo que deben ponderarse los traumas y secuelas que fueron advertidos por los profesionales y que aún persistirían.

La querella reclamó 9 años y medio Por su parte, el abogado Maximiliano Brajer, en representación de los intereses de la madre del niño, solicitó que la pena sea establecida en nueve años y seis meses de prisión.

El letrado fundamentó su pedido a partir de la gravedad que atribuyó a los hechos por los que el jurado popular encontró responsable al acusado. En su exposición planteó que, dentro de la escala correspondiente al delito, los hechos debían ubicarse en el tramo superior por las circunstancias particulares del caso.

Brajer explicó que la escala penal aplicable contempla una sanción de entre tres y diez años de prisión y sostuvo que, dentro de ese margen, corresponde efectuar una valoración de la gravedad de las conductas para determinar el monto concreto.

De acuerdo con el planteo de la querella, los hechos analizados durante el juicio deben ser considerados dentro de los supuestos de mayor gravedad comprendidos en la figura de abuso sexual simple agravado.

Además, el representante de la parte querellante solicitó que la sentencia contemple la realización de un tratamiento vinculado con las adicciones, circunstancia que, según sostuvo durante la audiencia, habría quedado acreditada en el proceso.

Defensa pidió el mínimo legal La abogada Georgina Tolosa, representante de la defensa, solicitó al juez Burrone que establezca el mínimo de la escala penal prevista para el delito.

La letrada sostuvo la postura de inocencia de su asistido y adelantó que recurrirá el fallo mediante las vías procesales correspondientes, aunque reconoció que el veredicto condenatorio fue emitido por el jurado popular.

Entre los argumentos expuestos para solicitar una pena menor, Tolosa pidió que se valoren las circunstancias personales del condenado y los elementos que, a criterio de la defensa, constituyen atenuantes.

Entre ellos mencionó que el sujeto no registra antecedentes penales, que posee actividad laboral y que se desempeña dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.

También destacó que durante los aproximadamente tres años que lleva privado de su libertad en prisión preventiva habría mantenido una conducta adecuada al régimen penitenciario.

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La defensa puso además de relieve la existencia de una red de contención integrada por familiares, pareja, amigos y empleadores, junto con el hecho de que el condenado cuenta con trabajo y vivienda propia.

Otro de los argumentos planteados estuvo relacionado con la finalidad de la pena. En ese sentido, la abogada sostuvo que debe contemplarse el objetivo de resocialización previsto por el sistema penal.

Tolosa también solicitó que se consideren las pericias realizadas durante la investigación y el informe producido por la defensa. Asimismo, cuestionó que pueda atribuirse a su asistido un determinado perfil de personalidad a partir de los elementos analizados durante el proceso.

Con esos fundamentos, la defensora pidió que el juez imponga el mínimo previsto por la legislación para la figura por la cual el jurado popular declaró culpable al sujeto.

Sin últimas palabras Una vez concluidas las exposiciones de la Fiscalía, la querella y la defensa, el juez Guillermo Burrone le ofreció al condenado la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de finalizar la audiencia.

El sujeto decidió no hacer uso de ese derecho y no realizó ninguna manifestación ante el magistrado.

De esta manera, Burrone dio por concluida la audiencia de cesura y dejó establecido que el próximo miércoles 2 de septiembre se conocerán tanto los fundamentos de la sentencia como el monto de la pena que deberá cumplir el condenado.

Hasta ese momento, el fallo del jurado popular establece la responsabilidad penal, mientras que resta determinar judicialmente la sanción concreta dentro de la escala prevista para el delito.

Condena unánime del jurado La audiencia de este miércoles se produjo después de las cinco jornadas de debate oral en las que fueron incorporados los principales elementos probatorios de la causa.

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Durante esas audiencias declararon testigos, especialistas y peritos, además de incorporarse distintas pruebas documentales y producirse la exhibición del registro correspondiente a la entrevista realizada al niño mediante Cámara Gesell.

Finalizado el debate, los doce ciudadanos titulares que integraron el jurado popular del Departamento Judicial Pergamino pasaron a deliberar para determinar si el acusado era responsable de los hechos que habían sido sometidos a su consideración.

La deliberación se extendió durante más de una hora y cuarto. Luego, los integrantes del jurado regresaron a la sala de audiencias y comunicaron su decisión.

El veredicto fue unánime: los doce jurados consideraron culpable al sujeto de 39 años por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad de ascendente.

La decisión popular cerró así la etapa destinada a establecer la responsabilidad penal y dio paso a la audiencia de cesura, instancia en la que las partes discutieron exclusivamente las circunstancias que deben ser ponderadas para determinar la pena.

Ahora será el juez Guillermo Burrone quien, a partir del veredicto y de los argumentos formulados durante esta audiencia, establezca el monto de la condena. La decisión se conocerá el miércoles 2 de septiembre.

El caso Una joven pergaminense mientras trabajaba y estudiaba en Rosario inició una relación sentimental con un rosarino y formaron pareja que luego nació el hijo de ambos. Con el tiempo interrumpieron la convivencia y la mujer se volvió con el pequeño a vivir a Pergamino para criarlo en nuestra ciudad.

El padre cumplía con las visitas parentales periódicas para mantener el vínculo de contacto con el hijo y en esos encuentros ocurrió lo que el niño le relató a la madre como abuso sexual y luego lo pudo expresar en el dispositivo de Cámara Gesell que fue la prueba clave del caso por la elocuencia con la que lo contó.