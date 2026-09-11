Pichetti Automotores presente en la Expo Rural con planes de ahorro y beneficios exclusivos
La concesionaria presenta en la muestra pergaminense distintas alternativas para acceder a vehículos Toyota, con opciones de compra directa y financiación.
Pichetti Automotores dice presente en la Expo Rural de Pergamino con una propuesta pensada para quienes buscan renovar su vehículo o acceder a una unidad Toyota a través de diferentes alternativas de financiación.
“Este año venimos con grandes alternativas dentro de la marca. Año tras año tratamos de ir mejorando y en esta oportunidad estamos en el stand con dos alternativas de negocio”, explicó Jonatan Álvarez, gerente de Plan de Ahorro de Pichetti Automotores.
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La propuesta contempla tanto la compra directa o venta convencional como distintas opciones de planes de ahorro, ampliando las posibilidades para los visitantes de la muestra.
Un beneficio de $500.000
Uno de los principales atractivos que Pichetti Automotores presenta durante la Expo Rural es un beneficio exclusivo para quienes opten por un plan de ahorro.
Los clientes que ingresen al plan y abonen la primera cuota recibirán un voucher por $500.000, que podrán utilizar posteriormente para adquirir un electrodoméstico en cualquiera de las sucursales de Aldo Bardi, gracias a una alianza comercial realizada por la concesionaria.
“Tratamos de salir un poco de la media y tener ese valor agregado que la marca siempre nos exige”, destacó Álvarez.
Una amplia gama de unidades
El stand permite además conocer parte de la amplia gama de vehículos Toyota que comercializa Pichetti Automotores. Entre las alternativas se encuentran el Yaris, Corolla y Yaris Cross, una de las novedades incorporadas durante este año.
Para el sector agropecuario también está presente la tradicional línea Hilux, además de otros modelos de la marca.
Pichetti Automotores ofrece asesoramiento comercial y la posibilidad de conocer en detalle las diferentes alternativas disponibles. Durante la muestra también se realizarán sorteos entre los visitantes.