Pettinagro pone toda la potencia de Pauny en la vidriera de La Rural

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Pergamino

Con más de 20 años de presencia en la Expo Rural de Pergamino, Pettinagro presenta este año el nuevo tractor Pauny Nueva Generación y exhibe una amplia línea de maquinaria. La firma ofrece asesoramiento, financiación bancaria y bonificaciones especiales por pago contado.

Pettinagro vuelve a ser protagonista en la Exposición Rural de Pergamino, una cita que forma parte de su historia y que la empresa aprovecha cada año para encontrarse con sus clientes, presentar novedades y acercar sus productos al sector agropecuario.

“Desde hace más de 20 años que Pettinagro está presente en la Rural de Pergamino”, destacó Leandro, encargado de la empresa, quien remarcó el valor de acompañar al productor local y regional en una de las principales muestras del sector.

En esta edición, la gran novedad que la firma llevó al predio ruralista es el Pauny Nueva Generación, un tractor que conserva las características que lo convirtieron en uno de los productos más reconocidos de la marca, pero incorpora mejoras tanto en la cabina como en su mecánica.

“Es un producto ya conocido, pero con nuevas incorporaciones tanto en la cabina como en la parte mecánica. Lo trajimos para mostrárselo a nuestros clientes”, explicó Leandro.

La nueva generación, en la Rural El tractor presentado por Pettinagro pertenece a una línea que la empresa considera uno de los verdaderos caballos de batalla de Pauny. La renovación incorpora nuevas prestaciones y mejoras orientadas a las necesidades actuales del productor.

“Son los tractores que nosotros llamamos el caballo de batalla de Pauny y son los nuevos que estamos presentando en la Rural”, señaló Leandro.

La presentación permite a los visitantes conocer de cerca el nuevo modelo, consultar sus características y recibir asesoramiento por parte del equipo comercial de Pettinagro.

Una oferta para diferentes necesidades Además de la novedad de Pauny, Pettinagro presenta en la exposición una amplia gama de productos destinada a diferentes escalas y necesidades de trabajo.

La empresa cuenta con tractores Pauny que van desde los 100 hasta los 380 caballos de potencia, cubriendo un amplio abanico de requerimientos para las distintas actividades productivas.

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La propuesta se completa con la línea Conax, con equipos que van desde los 30 hasta los 105 caballos, ampliando las alternativas disponibles para los productores.

De esta manera, quienes se acercan al stand pueden conocer diferentes opciones y recibir asesoramiento de un equipo que conoce las necesidades del sector y acompaña al cliente desde la elección del producto hasta la operación comercial.

Una vidriera y un punto de encuentro Para Pettinagro, la participación en la Expo Rural no representa únicamente una oportunidad de venta. También es un espacio para fortalecer el vínculo con los productores y mantener el contacto directo con quienes forman parte de la actividad agropecuaria.

“Siempre apostamos a Pergamino, a estar acompañando al productor y esperando poder vender también nuestros productos acá en la Rural”, sostuvo Leandro.

El equipo de la firma está presente durante la exposición para brindar información y asesoramiento. También participan activamente los propietarios de la empresa, acompañando a los empleados durante las jornadas de la muestra.

Condiciones especiales durante la exposición Quienes estén interesados en adquirir alguno de los productos exhibidos pueden consultar las diferentes alternativas de financiación disponibles actualmente a través de entidades bancarias. Además, Pettinagro ofrece bonificaciones especiales para operaciones de contado, generando una oportunidad comercial para aquellos productores que estén evaluando renovar o incorporar maquinaria.

Con más de dos décadas acompañando esta tradicional exposición, Pettinagro vuelve a apostar por la Rural como una gran vidriera para mostrar sus novedades y, sobre todo, como un espacio para seguir cerca del productor.