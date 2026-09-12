> Akron expone todas sus unidades de negocio a la Expo Rural de Pergamino

Pergamino

La firma se presenta con un stand ampliado sobre la ruta y su gama completa de maquinaria, drones y financiación para productores de la zona.

AKRON participó de la 87ª edición de la Expo Rural de Pergamino con el stand más grande de su historia en la muestra, ubicado sobre el frente del predio. La empresa reunió todas sus unidades de negocio y ofreció asesoramiento especializado, planes de financiación y canje por cereal durante los cuatro días del evento.

Un stand ampliado sobre la ruta Con 22 años consecutivos como expositora, AKRON decidió este año ampliar su presencia en la Expo Rural de Pergamino con un stand de mayor escala. Las banderas de la marca son las primeras que encuentra quien accede al predio, ubicadas contra la ruta. "Siempre sobre la ruta, nos gusta estar sobre el frente de la exposición", señaló Mariano Vrancic, responsable comercial de la firma.

La empresa aprovechó la convocatoria para exhibir sus productos más recientes. "Tratamos de presentar los mejores productos que tenemos, los más novedosos", indicó Vrancic. Entre ellos, destacó la línea de drones agrícolas con los últimos modelos disponibles en la Argentina.

Todas las unidades de negocio en un mismo espacio AKRON expone en la muestra su gama completa. Según detalló su responsable comercial, el grupo se presentó con las líneas de KUBOTA, con tractores y segadoras; DJI Agriculture de la que es distribuidor oficial de drones agrícolas; y AKRON TERRAPLANE, su división de maquinaria vial.

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El stand cuenta, además, con especialistas por rubro. "Si querés un especialista de tractor, lo vas a tener; si querés uno de drones, están los chicos de técnica; si querés uno de esparcido de estiércol, de embolsado o de extracción, lo tenés en el stand", enumeró Vrancic. La propuesta, resumió, apunta a un asesoramiento integral.

Financiación y canje por cereal Durante la exposición, la firma ofrece condiciones comerciales especiales. "Trabajamos convenios con todos los bancos, venimos a la Expo con financiaciones especiales; 12 y 19 cheques y la modalidad de canje por cereal", explicó Vrancic.