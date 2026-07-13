Pergamino y UNICEF avanzan con el Plan de Acción MUNA 2026 destinada a niños y adolescentes

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Pergamino

Tras completar un diagnóstico integral sobre la situación local de las infancias y adolescencias, el Municipio de Pergamino comenzó a elaborar el Plan de Acción MUNA 2026 junto a UNICEF Argentina.

El Municipio de Pergamino dio un nuevo paso en la consolidación de políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes al avanzar en la construcción participativa del Plan de Acción MUNA 2026, una herramienta que permitirá traducir en medidas concretas el diagnóstico realizado durante el último año sobre las principales fortalezas y desafíos que enfrenta el distrito en materia de niñez y adolescencia.

La iniciativa forma parte del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF Argentina, que reúne a gobiernos locales de todo el país con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar derechos, ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de desarrollo de las nuevas generaciones.

Después de completar la etapa de autodiagnóstico, Pergamino ingresó ahora en una fase estratégica del programa, centrada en la planificación de acciones específicas que serán implementadas a partir de las prioridades detectadas durante el proceso de análisis. El trabajo cuenta con el acompañamiento técnico de UNICEF Argentina, Grupo Pharos, equipos especializados y organismos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La elaboración del plan representa un cambio de etapa dentro del programa, ya que el objetivo deja de ser únicamente identificar problemáticas para comenzar a definir respuestas concretas, con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan medir los resultados en los próximos años.

Del diagnóstico a las acciones concretas El proceso de autodiagnóstico permitió relevar la realidad local vinculada a las políticas de infancia y adolescencia, identificando fortalezas institucionales, aspectos que requieren mejoras y oportunidades para profundizar el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales.

Con esa información como punto de partida, el Municipio comenzó la elaboración del Plan de Acción MUNA 2026, que se desarrollará mediante una metodología basada en la planificación estratégica, la articulación interinstitucional y el monitoreo permanente de los avances alcanzados.

La construcción del plan involucra a diferentes dependencias municipales, organismos provinciales, instituciones educativas, organizaciones sociales y actores comunitarios, con el propósito de diseñar políticas públicas integrales que respondan a las necesidades detectadas en el territorio.

Desde el Municipio destacaron que uno de los principales aportes de MUNA consiste precisamente en fortalecer el trabajo coordinado entre todas las áreas que intervienen en la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, favoreciendo una mirada transversal que permita abordar las problemáticas desde múltiples perspectivas.

Tres ejes prioritarios A partir de los resultados del diagnóstico, Pergamino definió tres grandes líneas estratégicas que orientarán el Plan de Acción Municipal durante los próximos años.

Primera infancia y entornos saludables: el primero de esos ejes está vinculado con la primera infancia, una etapa considerada determinante para el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de las personas. Las acciones previstas buscarán garantizar que niñas y niños crezcan en ambientes saludables, protectores y estimulantes, fortaleciendo las políticas de acompañamiento desde los primeros años de vida.

Entre las iniciativas que comenzarán a diseñarse se encuentran programas de promoción del desarrollo infantil temprano en el ámbito comunitario, estrategias para fortalecer la lactancia materna, capacitaciones destinadas a quienes trabajan en espacios de educación y cuidado de la primera infancia y acciones para promover hábitos de alimentación saludable dentro de instituciones educativas y comunitarias.

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El objetivo es consolidar políticas preventivas que permitan generar mejores oportunidades de desarrollo, reduciendo desigualdades desde los primeros años de vida.

Prevención de las violencias La segunda línea de trabajo estará orientada a la construcción de entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.

En este aspecto, el Municipio avanzará en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir, detectar e intervenir frente a situaciones de vulneración de derechos, promoviendo una cultura basada en el respeto, el buen trato y la protección integral.

Dentro del Plan de Acción se contempla el fortalecimiento de la articulación entre las distintas áreas municipales y las instituciones que integran el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, además de la elaboración de protocolos de actuación intersectorial que permitan brindar respuestas coordinadas.

También se proyectan campañas comunitarias de sensibilización y programas específicos destinados a prevenir las distintas formas de violencia, incorporando una perspectiva centrada en los derechos humanos y la protección de las infancias y adolescencias.

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Inclusión educativa y revinculación escolar El tercer eje priorizado estará enfocado en la inclusión educativa de adolescentes que presentan trayectorias escolares interrumpidas o que se encuentran fuera del sistema educativo.

En este punto, Pergamino trabajará junto a UNICEF y Fundación SES para desarrollar una estrategia integral que permita identificar tempranamente situaciones de desvinculación escolar y generar mecanismos de revinculación que favorezcan la permanencia y el egreso de los estudiantes.

El proceso contempla instancias de capacitación para equipos técnicos municipales, asistencia especializada, tutorías y espacios de intercambio con otros municipios que participan de la iniciativa, favoreciendo el aprendizaje compartido y la implementación de estrategias basadas en evidencia.