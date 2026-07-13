La comunidad de la Virgen del Carmen se prepara para celebrar a su patrona

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Pergamino

Hasta el jueves, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Italia 2176, vivirá las jornadas centrales de la novena.

La comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen vive con profunda fe los últimos días de preparación para celebrar la festividad de su patrona, una de las advocaciones marianas más queridas por los católicos de todo el mundo. La novena, que comenzó el 7 de julio, ingresa en su etapa final con una intensa agenda de celebraciones religiosas que culminará este jueves, día en que la Iglesia conmemora a la Virgen del Carmen.

La propuesta se desarrolla en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Italia 2176, donde cada jornada reúne a fieles de distintos barrios de Pergamino para compartir momentos de oración, reflexión y encuentro comunitario.

Bajo el lema "María conservaba la Palabra de Dios y la meditaba en su corazón", la novena invita a profundizar distintos valores cristianos mientras cada día es organizado por los diversos grupos pastorales que integran la comunidad parroquial.

Además, durante toda la novena se lleva adelante una campaña solidaria mediante la recolección de alimentos no perecederos y frazadas, donaciones que serán destinadas a las sedes de Cáritas de El Carmen y Santa Rosa.

La recta final de la novena Este lunes la reflexión estará centrada en la obediencia, con la organización del grupo Grávida. Como ocurre durante toda la novena, a las 16:15 comenzará el rezo del Santo Rosario y, a continuación, se celebrará la Eucaristía.

El martes la comunidad rezará especialmente por la paciencia, en una jornada organizada por San Camilo. Nuevamente el programa incluirá el Rosario a las 16:15 y luego la Santa Misa.

El miércoles, víspera de la festividad patronal, el tema elegido será la oración, bajo la organización de Cáritas. Los fieles volverán a encontrarse para compartir el Rosario y la celebración eucarística como preparación inmediata para la fiesta central.

Finalmente, el jueves, solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, la comunidad celebrará el día más importante del calendario parroquial. Las actividades comenzarán a las 16:15 con el Santo Rosario y continuarán con la Santa Misa. Como momento especial de la jornada tendrá lugar la imposición del Santo Escapulario, uno de los signos más representativos de esta advocación mariana y una tradición profundamente arraigada entre los devotos de la Virgen.

Una fiesta de tradición en la Iglesia católica Cada 16 de julio, la Iglesia Católica celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen, también conocida como Santa María del Monte Carmelo, una advocación que representa la protección maternal de la Virgen María sobre quienes depositan en ella su confianza.

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La festividad reúne cada año a millones de fieles en distintos países del mundo, donde se realizan procesiones, peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y actos de veneración.

En Argentina, la Virgen del Carmen ocupa un lugar muy especial dentro de la historia nacional. Fue proclamada Patrona del Ejército de los Andes por el general José de San Martín, quien el 5 de enero de 1817, antes de iniciar la campaña libertadora, le entregó su bastón de mando y puso bajo su protección al ejército que cruzaría la cordillera.

Actualmente también es considerada Generala del Ejército Argentino y patrona del Servicio Penitenciario Federal, además de recibir una profunda devoción en numerosas provincias y ciudades del país.

El origen de la devoción La historia de esta advocación se remonta al Monte Carmelo, ubicado en la actual ciudad de Haifa, en Israel.

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Según la tradición, allí un grupo de ermitaños levantó una pequeña capilla dedicada a la Virgen María junto a la cueva del profeta Elías, dando origen a la Orden de los Carmelitas y a la devoción hacia Nuestra Señora del Monte Carmelo.

Sin embargo, el acontecimiento que consolidó definitivamente esta advocación ocurrió el 16 de julio de 1251, cuando, de acuerdo con la tradición carmelita, la Virgen se apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden en Aylesford, Inglaterra.

Durante aquella aparición le entregó el Santo Escapulario, símbolo que desde entonces identifica a la espiritualidad carmelita y que representa la protección de María sobre quienes lo portan con fe y compromiso cristiano.