Pergamino volvió a ser sede de un torneo internacional de ajedrez
Con la participación de destacados jugadores del ajedrez argentino y un alto nivel competitivo, finalizó el V IRT Ciudad de Pergamino, torneo válido para el ranking internacional de la disciplina. La competencia reunió a 39 ajedrecistas de primera categoría, provenientes de 14 localidades y cuatro provincias. De esta manera, el...
Con la participación de destacados jugadores del ajedrez argentino y un alto nivel competitivo, finalizó el V IRT Ciudad de Pergamino, torneo válido para el ranking internacional de la disciplina.
La competencia reunió a 39 ajedrecistas de primera categoría, provenientes de 14 localidades y cuatro provincias. De esta manera, el certamen volvió a consolidarse como una de las citas destacadas del calendario ajedrecístico regional y ofreció a los jugadores locales la posibilidad de medirse ante representantes de distintos puntos del país.
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El torneo fue organizado y arbitrado por el AI/OR Mario Cena, titular del área de Ajedrez del Club Español de Santa Fe, y el AN/IN Jorge Luis Ligotti, representante del Club Social Pergamino y de la Escuela Deportiva de Ajedrez de Pergamino.
El ganador de la competencia fue el Maestro FIDE (MF) Hernán Perelman, representante de la Ciudad de Buenos Aires y jugador del Club Argentino de Ajedrez.
Entre los premios especiales, Tomás Casquero, de Pergamino, fue reconocido como Mejor Sub 12. El joven ajedrecista cuenta además con los títulos de campeón argentino Sub 8 y Sub 9. En tanto, el premio al Mejor Local quedó en manos de Adrián Morea.
La competencia también contó con una importante participación de representantes de la Escuela Deportiva de Ajedrez de Pergamino y del Club Social Pergamino. Formaron parte del torneo Franco D’Eletto, Pablo Banfi, Adrián Morea, Maximiliano Santini, Facundo Montero, Tomás Casquero, Diego Fernández, Ciro Fernández, Jeremías Terraneo y Francisco Albani.
Desde la organización destacaron la participación de los jugadores y el desarrollo de esta quinta edición del IRT Ciudad de Pergamino, que volvió a reunir en la ciudad a representantes de distintos puntos del país.
Quienes quieran iniciarse en el ajedrez federado o prepararse para participar en competencias de este nivel pueden acercarse al Club Social Pergamino o a la Escuela Deportiva de Ajedrez de Pergamino para conocer las propuestas de formación.