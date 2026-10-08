Pergamino tendrá una Escuela de Montaje industrial con capacitación teórica y práctica

> Pergamino tendrá una Escuela de Montaje industrial con capacitación teórica y práctica

Pergamino

La iniciativa surgió de un convenio impulsado por Scófano y Cía. junto con LTN y se desarrollará el jueves 29 de octubre en el Parque Industrial. Durante una jornada completa, profesionales especializados brindarán capacitación sobre montaje de estructuras, techos y paneles.

08 de octubre de 2026 a las 02:54 p. m.

08 de octubre de 2026 a las 02:54 p. m.

Pergamino será sede de una jornada intensiva de formación destinada a transmitir conocimientos técnicos y prácticos sobre el montaje de estructuras y sistemas constructivos. La denominada Escuela de Montaje se realizará el jueves 29 de octubre, de 9:00 a 17:00, en el SUM del Parque Industrial de Pergamino.

La actividad es producto de un convenio entre Scófano y Cía. y LTN, empresa especializada en soluciones constructivas con paneles, a la que la firma pergaminense representa comercialmente como distribuidora.

Laureano Scófano explicó que el proyecto nació inicialmente de una necesidad concreta: profundizar la capacitación del propio personal de la empresa. Sin embargo, una vez estructurada la propuesta, resolvieron ampliar su alcance y permitir la participación de otras personas interesadas en incorporar conocimientos sobre montaje.

“Fundamentalmente el convenio fue pensado para nuestro personal, pero además lo hicimos extensivo a todo el que quiera participar y aprender sobre montaje”, señaló.

Del conocimiento técnico a la práctica La particularidad de la jornada será que no se limitará a exposiciones teóricas. Scófano explicó que se trabajará con maquetas de importantes dimensiones que permitirán reproducir situaciones concretas de obra.

Parte de esas estructuras serán fabricadas en Pergamino, mientras que otros componentes llegarán desde Mendoza y General Rodríguez. Todo será montado previamente en el lugar para que durante la capacitación pueda mostrarse el proceso constructivo paso a paso.

“Vamos a traer maquetas grandes. Algunas partes las fabricamos acá, otras vienen de Mendoza y otras de General Rodríguez. Las armamos acá y sobre esa secuencia de armado se realizará la capacitación”, detalló.

Para desarrollar los contenidos fueron convocados profesionales y arquitectos especializados en estos sistemas.

La capacitación abordará el montaje tanto de naves industriales como de estructuras residenciales, incluyendo aspectos vinculados con babetas, colocación de chapas, resolución de techos y diferentes recomendaciones técnicas necesarias para lograr una correcta ejecución.

La intención, explicó Scófano, es transmitir procedimientos profesionales y evitar que determinadas tareas se realicen solamente a partir de la improvisación o de conocimientos parciales.

El concepto que atraviesa la propuesta es trabajar de acuerdo con las reglas del buen arte de la construcción, incorporando conocimientos que permitan ejecutar correctamente cada etapa.

Una jornada completa El programa comenzará a las 9:00 con la presentación de Academia LTN y de los mentores que tendrán a su cargo la formación.

A las 9:30 se realizará una introducción a los paneles, sus beneficios y propiedades, mientras que a las 10:00 se presentarán obras y experiencias realizadas con estos sistemas.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: El Paraná alcanzó su mayor altura de 2026 y anticipan nuevas crecidas

Media hora después comenzará la introducción específica al montaje y, tras un intervalo previsto para las 11:00, la actividad continuará a las 11:30 con una explicación paso a paso del montaje de techos.

A las 12:30 se trabajará sobre metodología de casos y posteriormente se realizará el almuerzo.

La tarde estará destinada especialmente a la experiencia práctica. Esa instancia comenzará a las 14:00 y permitirá trasladar al trabajo concreto buena parte de los conceptos desarrollados durante la mañana. El cierre está previsto para las 16:30.

La jornada incluirá además capacitación, un lunch de descanso y la correspondiente entrega de certificados.

Capacitar para profesionalizar Scófano destacó el esfuerzo que demandó concretar el convenio y remarcó que la iniciativa tiene una importancia que trasciende las necesidades particulares de su empresa.

Por un lado, permitirá fortalecer la formación del personal de Scófano y Cía. y profundizar el vínculo comercial y técnico con LTN. Pero, al abrir la convocatoria, también busca generar una oportunidad de aprendizaje para trabajadores, instaladores y otras personas interesadas en desarrollar conocimientos específicos.

Seguí leyendo Economía y Agro Argentina lidera el consumo mundial de huevo: opción de bajo costo para ingerir proteína animal

“Este convenio nos costó un montón, pero logramos que se pueda hacer”, reconoció.

En ese sentido, planteó que la capacitación posee una dimensión empresarial, pero también social. Compartir conocimientos técnicos y facilitar herramientas para profesionalizar un oficio puede generar nuevas oportunidades laborales y, al mismo tiempo, mejorar la calidad con la que se ejecutan las obras.

“Esto tiene múltiples beneficios. No solo en lo empresarial, tanto para nosotros como para LTN, sino que socialmente también es lindo compartirlo”, resumió Laureano Scófano.

La Escuela de Montaje llegará así a Pergamino con una propuesta concentrada en una jornada, pero con un objetivo más amplio: transformar experiencia y conocimiento técnico en herramientas concretas para quienes diariamente tienen que llevar esos sistemas del proyecto a la obra.