> Pergamino Sin Gluten: 23 muestras de alimentos elaborados en la ciudad dieron resultados favorables

Municipalidad de Pergamino

El segundo bloque de análisis realizado sobre productos de establecimientos locales que integran el programa arrojó resultados positivos en la totalidad de las muestras. La iniciativa municipal continúa sumando elaboradores y fortaleciendo el acompañamiento a la comunidad celíaca La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología, continúa...

05 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 05 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m.



El segundo bloque de análisis realizado sobre productos de establecimientos locales que integran el programa arrojó resultados positivos en la totalidad de las muestras. La iniciativa municipal continúa sumando elaboradores y fortaleciendo el acompañamiento a la comunidad celíaca

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología, continúa fortaleciendo el programa Pergamino Sin Gluten, una iniciativa que promueve la elaboración segura de alimentos libres de gluten y amplía las opciones disponibles para las personas celíacas.

En esta oportunidad, se conocieron los resultados del segundo bloque de muestreo realizado sobre productos de elaboradores locales que forman parte del programa. En total, se analizaron 23 muestras correspondientes a 9 establecimientos, y todas obtuvieron resultados favorables.

Los productos fueron remitidos al Laboratorio Central de Salud Pública Tomás Perón, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los análisis confirmaron que las muestras cumplen con las exigencias establecidas en el artículo 1383 del Código Alimentario Argentino para ser consideradas libres de gluten.

Entre los alimentos analizados se encuentran distintas variedades de productos elaborados localmente, como milanesas, tortas, muffins y otras preparaciones, lo que refleja la diversidad de la oferta que se viene desarrollando en Pergamino.

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Desde Bromatología destacaron la importancia de estos resultados, que son fruto del trabajo conjunto con los establecimientos elaboradores y sus directores técnicos. El equipo municipal acompaña, asesora y realiza los controles necesarios para promover buenas prácticas de elaboración y el cumplimiento de la normativa vigente.

Además de los controles y análisis, Pergamino Sin Gluten contempla otras acciones destinadas a fortalecer la propuesta, como el funcionamiento de una cocina exclusiva para la elaboración de alimentos libres de gluten, capacitaciones específicas y eventos de difusión y encuentro, entre ellos la Expo Sin Gluten.

A su vez, el programa continúa incorporando nuevos establecimientos, ampliando las alternativas de consumo para la comunidad celíaca y promoviendo que cada vez más elaboradores locales se sumen a esta iniciativa.