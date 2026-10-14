Pergamino refuerza la tolerancia cero para quienes circulen en moto sin casco

Pergamino

La decisión forma parte de un plan integral de seguridad vial que desde el Municipio profundizaron a lo largo de 2026, con más operativos y nuevas acciones destinadas a reducir los riesgos de siniestros y las consecuencias que pueden tener para quienes se desplazan en vehículos de dos ruedas.

La Municipalidad de Pergamino sigue trabajando con un esquema de controles estrictos y permanentes para poder garantizar el uso obligatorio del casco entre quienes circulan en motocicleta, tanto en conductores como acompañantes. La iniciativa, que comenzó a implementarse hace unos meses, establece una política de tolerancia cero frente a esta infracción y busca modificar conductas que continúan observándose diariamente en las calles de la ciudad.

La decisión forma parte de un plan integral de seguridad vial que desde el Municipio profundizaron a lo largo de 2026, con más operativos y nuevas acciones destinadas a reducir los riesgos de siniestros y las consecuencias que pueden tener para quienes se desplazan en vehículos de dos ruedas.

Así lo confirmaron en el área de Inspección General y Tránsito, donde explicaron que la medida se adopta después de distintas campañas de concientización que, según indicaron, no erradicaron una de las infracciones más frecuentes entre los motociclistas.

“Después de varias campañas de concientización se sigue apuntando a esto, pero ahora con una forma diferente, con un trabajo concreto. Se tiene tolerancia cero a la falta de uso de casco y continuamos con controles estrictos porque es una situación que requiere una respuesta inmediata”.

En ese sentido, aclararon que no se trata de una intervención puntual ni de un operativo que tiene vigencia durante unos pocos días. Por el contrario, la intención es sostener la fiscalización, ampliar todo su alcance y sumar medidas complementarias para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Controles todo el día La modalidad de trabajo contempla procedimientos en distintos puntos de Pergamino y en diferentes horarios, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. La intención siempre es mantener una presencia activa de agentes en la vía pública y evitar que los controles queden concentrados en determinados sectores o franjas horarias.

“Implementamos controles estrictos y firmes para verificar el uso correcto del casco, tanto en conductores como en acompañantes; hay operativos durante todo el día, desde la mañana temprano hasta la noche, y el control es permanente en todos los sectores de la ciudad”, señalaron en Inspección General y Tránsito.

Uno de los aspectos que destacaron es que el objetivo central de la medida no está relacionado con la recaudación municipal, sino con la prevención y el cuidado de la población. En esa línea, contaron que la aplicación de sanciones es una consecuencia del incumplimiento de una obligación que apunta a preservar la integridad física de los motociclistas.

“Queremos dejar algo en claro: no es una medida para multar. El objetivo no es recaudar, sino cuidar la vida de los vecinos. Preferimos incomodar hoy con un control antes que lamentar mañana una muerte”, expresaron.

Trabajo conjunto Para reforzar la presencia en las calles, el Municipio desarrolla los procedimientos en coordinación con distintas áreas operativas. Según explicaron, los inspectores cuentan con el acompañamiento de Patrulla Urbana y el apoyo de la Policía, con el propósito de fortalecer las intervenciones y garantizar el desarrollo de los controles.

Esta iniciativa se integra a una planificación más amplia de seguridad vial, que incluye diferentes líneas de intervención sobre las conductas de los usuarios de la vía pública; en este caso, la prioridad está puesta en una infracción que puede tener consecuencias directas sobre la gravedad de las lesiones cuando se produce un siniestro.

Consultados acerca de si la falta de casco se concentra en determinados grupos de edad, en el Municipio aseguraron que no existe una franja etaria específica en la que se registre exclusivamente la conducta. Según las evaluaciones, se trata de un problema extendido entre distintos sectores de la población.

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Llevarlo puesto Además de quienes circulan directamente sin protección, desde el área municipal advirtieron sobre otra situación habitual: motociclistas que llevan el casco consigo, pero no lo tienen colocado en la cabeza mientras conducen. “Hay personas que directamente no llevan casco y otras que lo llevan mal colocado, en el codo o entre las piernas. Llevarlo así no sirve de nada; el casco tiene que ir en la cabeza, porque de otra forma no evita lesiones y hasta puede generar inestabilidad”, destacaron.

La advertencia apunta a una conducta que puede generar una falsa sensación de cumplimiento, aunque el elemento no esté protegiendo al usuario. Por eso, los operativos no estarán orientados solamente a comprobar que el motociclista tenga un casco, sino también a verificar que lo utilice de manera correcta.