Pergamino pone el foco en los aparatos que consumen electricidad aun cuando están apagados

> Pergamino pone el foco en los aparatos que consumen electricidad aun cuando están apagados

Pergamino

La Cooperativa Eléctrica local intensifica una campaña para promover hábitos de ahorro energético ante la posibilidad de atravesar meses con temperaturas superiores a las habituales. Desenchufar los equipos que no se utilizan puede ayudar a reducir el gasto mensual y evitar un consumo innecesario.

En un escenario en el que se espera un aumento de la demanda eléctrica durante los próximos meses, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino busca instalar un tema que muchas veces pasa inadvertido dentro de los hogares: la energía que se consume sin que los usuarios estén utilizando los artefactos. Se trata del denominado consumo fantasma, un gasto silencioso que se mantiene mientras distintos dispositivos permanecen conectados a la red eléctrica.

La llegada de temperaturas elevadas suele incrementar el uso de equipos de refrigeración y climatización, lo que repercute directamente en la demanda de electricidad. Ante esa perspectiva, la entidad pergaminense refuerza sus recomendaciones para que los usuarios puedan revisar sus hábitos cotidianos y encontrar alternativas que permitan aprovechar mejor la energía disponible.

La propuesta parte de una situación sencilla. En muchas viviendas hay televisores que se apagan con el control remoto, computadoras que quedan suspendidas, cargadores conectados durante todo el día y equipos de audio que permanecen enchufados aunque se utilicen de manera ocasional. A simple vista, estos aparatos parecen estar fuera de funcionamiento, pero algunos continúan consumiendo electricidad.

Ese gasto se produce porque determinados dispositivos mantienen activos componentes internos, luces indicadoras, relojes digitales o sistemas que permiten volver a funcionar rápidamente. Por separado, el consumo puede parecer insignificante, pero su acumulación durante períodos prolongados termina teniendo incidencia en el gasto energético de cada vivienda.

Desde el área técnica de la Cooperativa explican que el primer paso consiste en reconocer cuáles son los equipos que permanecen conectados sin necesidad. Entre los más habituales aparecen televisores, microondas, computadoras de escritorio, notebooks, consolas de videojuegos, impresoras, equipos de música, cargadores y dispositivos de conexión a internet.

En el caso de las computadoras portátiles, por ejemplo, cerrar la tapa no siempre significa que el equipo se encuentre apagado. Dependiendo de su configuración, puede continuar en modo de suspensión y consumir energía. Algo similar ocurre con otros aparatos electrónicos que permanecen preparados para encenderse rápidamente o responder a determinadas funciones.

Los cargadores de celulares también forman parte de esta lista. Aunque su demanda eléctrica cuando no están conectados a un teléfono suele ser reducida, dejarlos enchufados de manera permanente representa un gasto que puede evitarse fácilmente.

Un ahorro que comienza en casa Las estimaciones difundidas por organismos y entidades vinculadas al sector energético ubican el consumo en espera dentro de un rango que puede representar una proporción significativa del gasto eléctrico residencial. Según las referencias citadas por la Cooperativa, puede oscilar entre el 5 y el 10 por ciento del consumo de un hogar promedio, aunque otras estimaciones contemplan porcentajes mayores, según la cantidad de aparatos y las características de cada vivienda.

Por esa razón, reducir este tipo de consumo aparece como una alternativa para aliviar la factura de electricidad sin necesidad de realizar grandes inversiones. La clave está en incorporar pequeñas modificaciones a la rutina doméstica y prestar atención a aquellos equipos que permanecen conectados durante horas sin cumplir una función necesaria.

Una de las recomendaciones centrales es desenchufar los aparatos cuando no se utilizarán durante un tiempo prolongado. Apagar un televisor con el control remoto, por ejemplo, no siempre corta completamente el suministro eléctrico. En cambio, interrumpir la conexión permite evitar que el equipo siga demandando energía en modo de espera.

Seguí leyendo Pergamino La delegación de Pergamino ya está en Mar del Plata para las finales de los Juegos Bonaerenses

Esto no significa que sea necesario desconectar todos los dispositivos cada vez que dejan de utilizarse. La sugerencia apunta especialmente a los artefactos de uso ocasional, como un televisor instalado en una habitación poco utilizada, un equipo de música que permanece inactivo o determinados electrodomésticos que pasan largos períodos sin funcionar.

También es conveniente revisar las conexiones antes de salir de vacaciones o ausentarse varios días del hogar. En esas circunstancias, muchos equipos quedan enchufados sin que exista una necesidad concreta de mantenerlos conectados.

Para simplificar la tarea, las zapatillas eléctricas con interruptor pueden ser una herramienta útil. Permiten conectar varios aparatos y cortar su alimentación al mismo tiempo, evitando tener que desenchufar cada uno por separado. Siempre deben utilizarse elementos adecuados y respetarse las recomendaciones de seguridad eléctrica.

La eficiencia frente a los meses de mayor demanda La Cooperativa Eléctrica de Pergamino insiste en que el uso responsable de la electricidad adquiere especial importancia cuando las condiciones climáticas incrementan las necesidades de los hogares. Durante los días de calor, los equipos de aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración pueden elevar considerablemente el consumo, por lo que evitar gastos innecesarios cobra mayor relevancia.

Seguí leyendo Pergamino Las roturas de caños de gas bajaron hasta un 20% en los últimos tres años

En ese contexto, la campaña busca que los usuarios no concentren su atención únicamente en los grandes electrodomésticos, sino también en aquellos pequeños consumos que se mantienen de forma constante y pasan inadvertidos.

A la desconexión de los aparatos en desuso se pueden sumar otras prácticas, como utilizar eficientemente los equipos de climatización, evitar que permanezcan encendidos sin necesidad y revisar periódicamente los hábitos de consumo familiar.

El objetivo es que cada usuario pueda identificar oportunidades de ahorro y comprender que la demanda eléctrica también está vinculada con decisiones cotidianas. La suma de miles de pequeñas acciones puede contribuir a moderar el consumo general y reducir el impacto ambiental asociado a la generación de energía.