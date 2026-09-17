Pergamino mantiene su red de desagües con trabajos en los canales ferroviarios

Pergamino

Las tareas se concentran en los canales ubicados junto a las vías del Nuevo Central Argentino y apuntan a mejorar la capacidad de escurrimiento ante las lluvias.

Personal municipal continúa con tareas de limpieza, mantenimiento y saneamiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en condiciones toda la infraestructura destinada al manejo de los excedentes hídricos y favorecer el correcto escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias. En esta oportunidad, se trabajó sobre los canales de extensos desagües ubicados a la vera de las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, en el tramo comprendido entre la avenida Almafuerte y calle Sarmiento.

En este sentido, las obras forman parte de las intervenciones que se llevan adelante de manera periódica en diferentes puntos del Partido de Pergamino y que apuntan, fundamentalmente, a sostener la capacidad de conducción de todos los canales, retirar elementos que puedan dificultar el paso del agua y mantener despejados sectores que cumplen una función relevante dentro del sistema de desagües de la ciudad.

El tramo intervenido adquiere particular importancia por su vinculación con numerosos barrios y sectores residenciales atravesados o próximos al trazado ferroviario. En relación a esto, los canales que acompañan las vías constituyen una infraestructura muy necesaria para poder canalizar los excedentes de agua que se generan durante las precipitaciones y permitir que puedan avanzar hacia otros puntos del sistema pluvial.

Por esa razón, las tareas de mantenimiento no se limitan únicamente a una cuestión de limpieza superficial, sino que forman parte de una estrategia preventiva destinada a conservar la infraestructura existente y reducir las posibilidades de que se produzcan obstrucciones que afecten el escurrimiento.

La presencia de sedimentos, residuos, malezas o distintos elementos acumulados puede reducir la sección útil de los canales y, consecuentemente, dificultar la circulación del agua cuando se registran lluvias de cierta intensidad.

Programado en la ciudad Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de trabajos durante todo el año, sin limitar las intervenciones exclusivamente a los momentos en los que se producen precipitaciones o bien aparecen inconvenientes puntuales. El mantenimiento preventivo permite anticiparse a posibles dificultades y llegar a los períodos de mayores lluvias con los canales y desagües en mejores condiciones operativas.

En el caso particular de las vías que utiliza el Nuevo Central Argentino, la extensión de los canales y su cercanía con varios sectores habitados hacen necesario un seguimiento permanente. Se trata de una zona donde confluyen distintos escurrimientos provenientes de áreas urbanizadas y donde la infraestructura pluvial tiene una incidencia directa sobre las condiciones de distintos barrios.

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Las tareas comprenden la limpieza de los sectores laterales, el retiro de vegetación y otros materiales que se encuentran dentro de los canales y la recuperación de aquellos espacios que necesitan ser acondicionados para permitir una mejor circulación del agua.

De esta manera, el personal municipal interviene sobre una infraestructura que muchas veces permanece fuera de la vista cotidiana de los vecinos, pero que adquiere un papel central cada vez que una lluvia importante pone a prueba la capacidad de drenaje de la ciudad.

Un rol fundamental El trabajo sobre los canales ferroviarios se suma así a otras acciones de saneamiento que el Municipio viene realizando en diferentes puntos de Pergamino. La limpieza de desagües, canales y conductos constituye una de las tareas habituales dentro del mantenimiento urbano, especialmente en una ciudad que necesita contar con una red de escurrimiento permanentemente operativa para afrontar las precipitaciones.

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El correcto funcionamiento de esta infraestructura depende no solamente de la existencia de obras de mayor envergadura, sino también de una tarea cotidiana de conservación. La limpieza periódica permite detectar sectores que requieren intervenciones específicas, evitar que determinados obstáculos se acumulen y mantener despejadas las vías naturales o artificiales por las que debe desplazarse el agua.