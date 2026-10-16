Pergamino intensifica los controles sobre baldíos, basurales y ocupación de vía pública

Pergamino

Reforzaron las tareas de fiscalización para mejorar la limpieza y el orden de la ciudad; los propietarios de terrenos con malezas reciben una intimación de 48 horas para realizar el desmalezamiento.

La Municipalidad de Pergamino intensificó los controles vinculados con la limpieza, el mantenimiento y el orden de los espacios públicos y privados de la ciudad. A través de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito y del área de Higiene Urbana, se reforzaron todas las tareas de fiscalización sobre terrenos baldíos con malezas, materiales de construcción depositados en veredas, residuos fuera de los días y horarios establecidos y otras situaciones que afectan el aseo urbano. El objetivo de estas intervenciones es garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, mejorar las condiciones de higiene y seguridad y evitar que el comportamiento de algunos vecinos perjudique el entorno y la convivencia cotidiana.

Uno de los principales ejes de trabajo está relacionado con los terrenos baldíos que presentan pastizales, malezas y falta de mantenimiento. Desde el área municipal explicaron a LA OPINION que, cuando se detecta un inmueble en esas condiciones, el primer paso consiste en identificar a su propietario e intimarlo para que realice la limpieza correspondiente.

“En relación con los terrenos que presentan malezas, en primer lugar se identifica al propietario y se realiza una intimación para que, en el plazo de 48 horas, realice la limpieza, incluyendo el desmalezamiento del inmueble”, explicaron desde la dependencia. Una vez vencido ese plazo, si el titular no cumplió con lo solicitado, se procede a labrar la infracción correspondiente, de acuerdo con las normativas que rigen en el Partido de Pergamino.

Sin embargo, las actuaciones no terminan necesariamente con la aplicación de una multa. Cuando el terreno continúa en condiciones inadecuadas, el Municipio puede iniciar los trámites para concretar una toma de posesión precaria del inmueble y realizar por su cuenta los trabajos de limpieza y desmalezamiento, con los costos a cargo del propietario.

Finalizada la intervención, se labra el acta correspondiente y se restituye el terreno a su titular. De todas maneras, desde Inspección General aclararon que muchas situaciones se resuelven antes de llegar a esa instancia, cuando los responsables responden a las intimaciones y cumplen con las tareas exigidas.

Basurales clandestinos Otro de los frentes de trabajo está a cargo de Higiene Urbana, que lleva adelante intervenciones para erradicar basurales a cielo abierto detectados en diferentes barrios de Pergamino. Se trata de espacios donde se acumulan residuos de distintas características, muchas veces en calles de tierra, terrenos alejados y sectores que terminan convirtiéndose en puntos habituales de arrojo de basura. Estas prácticas generan consecuencias ambientales y sanitarias, además de provocar riesgos para quienes circulan por las inmediaciones.

Desde el área municipal reconocieron que la problemática se repite mes a mes en distintos sectores de la ciudad y que su resolución demanda tiempo, recursos y un importante esfuerzo del personal encargado de recuperar y sanear los espacios afectados.

A la tarea de retirar los residuos acumulados se suma la necesidad de evitar que esos lugares vuelvan a convertirse en basurales. Para ello, consideran fundamental modificar determinadas conductas y lograr una mayor colaboración de los vecinos.

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“Lograr el mantenimiento de la ciudad muchas veces puede resultar complicado por el accionar de algunos vecinos que directamente no cuidan nada; desde la colocación de sus residuos en paseos públicos hasta sacar la bolsa fuera de día y horario son comportamientos casi constantes de algunas personas, sin diferenciar sectores”, señalaron desde el Municipio. En ese sentido, remarcaron que los servicios de recolección domiciliaria y de residuos voluminosos se desarrollan conforme a los cronogramas establecidos para cubrir los distintos barrios. Por eso, insistieron en la necesidad de respetar las modalidades de disposición de los residuos y evitar que la basura termine en veredas, terrenos baldíos, calles o espacios verdes.

La recomendación oficial es que quienes necesiten desprenderse de escombros, ramas, muebles en desuso y otros residuos de gran volumen se comuniquen con el 147, la línea de atención municipal, para consultar cuándo está previsto el paso del servicio de recolección por su barrio. De esta manera, podrán sacar los materiales en el momento indicado y evitar que permanezcan en la vía pública o terminen formando nuevos focos de acumulación.

Materiales y veredas La fiscalización también alcanza a los materiales de construcción, los bolsones y otros elementos que ocupan las veredas e interfieren con la circulación peatonal.

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Estas situaciones se encuentran contempladas en la Ordenanza Nº 1346/86, según la numeración consignada por el área municipal, que establece las condiciones para este tipo de ocupaciones. Cuando se detecta una infracción, se otorga un plazo de 48 horas para que el responsable retire los elementos y libere el espacio público.