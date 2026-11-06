> Pergamino fue sede de la 40º Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina

Municipalidad de Pergamino

El encuentro se desarrolló esta mañana en el Teatro San Martín y reunió a autoridades nacionales, referentes de organismos científicos y sanitarios y profesionales vinculados al trabajo de prevención y control de la enfermedad. El intendente Javier Martínez participó de la apertura institucional y destacó el aporte del Instituto Maiztegui...



El encuentro se desarrolló esta mañana en el Teatro San Martín y reunió a autoridades nacionales, referentes de organismos científicos y sanitarios y profesionales vinculados al trabajo de prevención y control de la enfermedad. El intendente Javier Martínez participó de la apertura institucional y destacó el aporte del Instituto Maiztegui y la importancia de sostener la inversión en ciencia.

Pergamino recibió esta mañana la 40º Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), un encuentro que convocó a autoridades sanitarias, referentes científicos y profesionales de distintos puntos del país para compartir experiencias, analizar avances y fortalecer las estrategias de prevención y control de esta enfermedad.

La jornada tuvo lugar en el Teatro San Martín y contó con la participación del director nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación Hugo Bazán; la directora de ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” Claudia Perandones; la directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui” María Alejandra Morales; el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud Jairo Méndez; el intendente de Pergamino Javier Martínez; la secretaria de Salud del municipio Érica Períes, entre otras autoridades.

Entre los presentes se encontraban profesionales de las Provincia de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y de varias localidades de Buenos Aires.

La apertura incluyó la proyección de un video institucional sobre Pergamino y otro dedicado a la historia y el trabajo del Instituto Maiztegui, con sede en nuestra ciudad y dependiente de ANLIS. La interpretación del Himno Nacional Argentino estuvo a cargo del Dr. Sánchez, médico especialista en Diabetología y tenor.

Durante el acto, Javier Martínez agradeció a las autoridades e instituciones que hicieron posible la realización del encuentro y destacó el vínculo de Pergamino con el Instituto Maiztegui.

“Para nosotros es un instituto que, si bien jurisdiccionalmente no nos corresponde, lo sentimos como propio. Es parte de nuestro mundo y de nuestra identidad”, expresó el Intendente, quien también reconoció a quienes impulsaron su creación y a los equipos que, a lo largo de los años, sostuvieron su trabajo.

En ese sentido, valoró especialmente la tarea del personal del Instituto y el reconocimiento social que tiene la labor científica y sanitaria. Además, remarcó la necesidad de continuar apostando a la investigación y a la inversión en ciencia como herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

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“Si realmente apostamos a una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, no podemos dejar de lado ni un segundo el trabajo científico. La inversión en ciencia es muy importante, porque es la forma en la que vamos a lograr que los argentinos tengan una mejor calidad de vida”, sostuvo.

Finalmente, Martínez agradeció la elección de Pergamino como sede de esta nueva reunión anual e invitó a los participantes a disfrutar de la ciudad y de sus espacios culturales.