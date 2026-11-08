Pergamino Básquet perdió en suplementario en La Plata y sigue sin poder ganar

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El "Equipo de la Ciudad" cayó 98 a 96 ante Gimnasia tras empatar en 88 al cabo de los 40 minutos regulares. Acumula cinco derrotas en fila en el tramo inicial de la Liga Argentina. Volverá a jugar el miércoles 18 como local ante Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Pergamino Básquet estuvo muy cerca de quebrar su racha adversa y festejar por primera vez en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, pero se quedó con las manos vacías en el final. En la noche de este sábado, en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, batalló durante 45 minutos y terminó cayendo de manera ajustada por 98 a 96 en tiempo suplementario, luego de empatar en 88 al cabo de los cuatro cuartos regulares.

En el conjunto pergaminense sobresalieron las tareas ofensivas de Lorenzo Capponi y Martín Bonja, goleadores con 21 puntos cada uno, muy bien secundados por Adriano Maretto, quien aportó 20 unidades. Por el lado del "Lobo" platense, que cosechó su segundo triunfo en fila en el “Polideportivo Víctor Nethol”, los máximos anotadores fueron Matías Cueva (21 puntos) y Raúl Pelorosso (19).

Primer cuarto para Pergamino La paridad reinó desde el salto inicial en la capital provincial. El trámite comenzó gol a gol, con Lucio Castellani liderando la ofensiva local, mientras que en el otro costado respondían con efectividad Capponi y Bonja. En el cierre del primer parcial, las apariciones de Maretto y Federico Repetti le permitieron a los dirigidos por Julián Pagura tomar la delantera y cerrar el cuarto inicial arriba por 27 a 24.

En el arranque del segundo capítulo, el buen pasaje de Maretto acompañado por Luciano González le dio a Pergamino Básquet una máxima ventaja de ocho puntos (32-24), tramo en el que la visita logró llevar las riendas del juego durante varios minutos. Sin embargo, Gimnasia reaccionó de la mano de Cueva -con un triple y un doble consecutivos- para pasar transitoriamente al frente (45-42). Lejos de desordenarse, el conjunto de nuestra ciudad volvió a apoyarse en la dupla Capponi-Bonja para recuperar el mando antes del descanso largo e irse a los vestuarios ganando 51 a 48.

Paridad extrema y final cerrado La tónica no se modificó tras el entretiempo. Ninguno de los dos equipos lograba quebrar a su rival ni imponer condiciones de forma definitiva. Cuando Cueva y Pelorosso parecían despegar al dueño de casa, Pergamino Básquet contestó con rapidez para volver a equilibrar el resultado. En las últimas bolas del tercer período, el aporte de Juan Francisco Boffelli dejó al "Tripero" al frente por un ajustado 73 a 71.

Los 10 minutos finales se vivieron con una altísima tensión, manteniendo el desarrollo gol a gol. Restando poco más de tres minutos para la chicharra, un triple de Bradley Cimperman le dio cuatro puntos de luz a Gimnasia (88-84), pero la reacción pergaminense no tardó en llegar: una "bomba" desde el perímetro de Jeremías Ledesma dejó a la visita a la mínima (88-87) y, posteriormente, Bonja acertó desde la línea de tiros libres para estampar el 88 a 88. En un cierre caótico, ambos elencos dispusieron de ofensivas para llevarse el partido en el tiempo regular, pero fallaron y la historia se trasladó a la prórroga.

Definición desde la línea En el tiempo extra la balanza se inclinó por pequeños detalles. Gimnasia ingresó al tramo decisivo arriba por tres (95-92) gracias a las conversiones de Cueva y Boffelli. Pergamino Básquet nunca bajó los brazos: primero Maretto achicó el margen a la mínima (95-94), y luego de que Pelorosso encestara dos libres clave para darle aire al local, Capponi volvió a poner a los de Pagura a solo un punto de distancia.

Segundos más tarde, Gutiérrez Conde sumó desde la línea de simples para establecer el 98 a 96. En la última posesión de la noche, Pergamino Básquet fue en busca de la heroica para forzar un nuevo suplementario o ganarlo con un tiro externo, pero no logró convertir y el festejo quedó en manos del “Tripero”.

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Panorama y lo que viene Pese a mostrar una mejora en su funcionamiento colectivo y protagonizar un encuentro de igual a igual en un reducto siempre complejo, la realidad numérica marca que el "Equipo de la Ciudad" acumula cinco derrotas en cinco presentaciones. Cabe recordar que inició su camino en la competencia con tres caídas en la gira por Entre Ríos, luego tropezó el pasado lunes en su estreno como local en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” ante Deportivo Viedma y ahora sumó este nuevo revés en la ruta. Con este registro (0-5), es el único de los 17 equipos de la Conferencia Sur que todavía no ha podido sumar victorias.