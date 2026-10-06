Patentamientos de septiembre: las motos siguen en alza y los autos tuvieron un repunte intermensual

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Pergamino

Al igual que los meses anteriores, septiembre tuvo altas y bajas para el mercado automotor y de motovehículos en Argentina.

En el caso de los autos, durante el octavo mes de 2026 se patentaron 49.814 vehículos, lo que representa una suba del 10,7% frente a agosto (45.003 unidades) con dos días hábiles más y una caída del 11,4% en la comparación interanual, es decir, contra septiembre de 2025 (56.241 unidades) con la misma cantidad de días hábiles.

En tanto que, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, ya se patentaron 435.493 vehículos, un 13% menos que en el mismo período de 2025 (500.497 unidades). Estos datos surgen de la información oficial recientemente publicada por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Las marcas más vendidas

Como sucede desde hace varios meses, el ranking de las marcas de automóviles más vendidas en septiembre lo continúa liderando con comodidad Toyota, en esta oportunidad por encima de las 7.800 unidades vendidas, el 16,7% del mercado. Fiat vuelve el segundo lugar, con más de 5.400 unidades vendidas, el 11,7% del mercado. Y Volkswagen cae al tercer puesto, con más de 5.300 unidades vendidas, el 11,4% del mercado.

Ya fuera del podio, el cuarto puesto sigue siendo de Ford, con casi 5.000 unidades vendidas (10,7% del mercado); y el quinto, de Chevrolet, que acumula más de 4.000 unidades vendidas (8,7% del mercado).

Le siguen: Renault (#6); Peugeot (#7); Citroën (#8); la china BYD (#9), que permanece en el top 10; y Nissan (#10).

Los modelos de autos más vendidos

Por su parte, el ranking de los modelos de automóviles más vendidos en septiembre lo continúa encabezando ampliamente la Toyota Hilux, que alcanza el 6,5% del mercado, por encima de las 3.000 unidades vendidas. La Ford Ranger se mantiene en el #2, con más de 2.200 unidades vendidas, el 4,8% del mercado. El Ford Territory sigue ascendiendo posiciones e ingresa al podio en el tercer lugar, con cerca de 2.000 ventas y el 4,2% del mercado; al igual que la Volkswagen Amarok, que queda en el #4, con solo cinco unidades vendidas menos. El Fiat Cronos completa el top 5, apenas por encima de las 1.700 unidades vendidas (3,6% del mercado).

Le siguen: Toyota Yaris Cross (#6); Peugeot 208 (#7); Toyota Corolla Cross (#8); Volkswagen Tera (#9); y Chevrolet Onix (#10).

El patentamiento de motos continúa en alza

En cuanto al patentamiento de motovehículos, Acara informó que en el mes de septiembre se registraron 80.113 unidades, un número que representa una suba del 7,1% en comparación con agosto pasado (74.828) y un gran incremento del 35,1% versus septiembre de 2025 (59.313).

Mientras que, en el acumulado de los nueve meses del año, las ventas suman 668.077 unidades, un 40,7% por encima del mismo período de 2025 (474.836).

Marcas y modelos de motos más vendidos

Honda lidera por mucho margen el ranking de marcas más vendidas del mes, casi alzanzando las 16.500 unidades, el 20,6% del mercado. Motomel se ubica en la segunda posición, con más de 9.800 unidades (12,3% del mercado); y Gilera, en el tercer puesto, con cerca de 9.700 unidades (12,1% del mercado). Keller es la #4 y Corven completa el top 5.