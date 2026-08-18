Parque Solar, una obra para generar energía limpia y sustentable

Pergamino

La puesta en marcha del Parque Solar constituye una apuesta estratégica para Pergamino y se vincula con la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento energético.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino resaltaron que avanza la construcción del Parque Solar, una obra que representa un paso importante en el camino hacia la incorporación de fuentes de generación de energía más limpias y sustentables. El proyecto busca aprovechar el potencial de la energía solar para producir electricidad a partir de un recurso natural, renovable y disponible en abundancia, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental asociado a otras formas tradicionales de generación.

La puesta en marcha del Parque Solar constituye una apuesta estratégica para Pergamino y se vincula con la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento energético. En un contexto donde la demanda de electricidad continúa creciendo y resulta cada vez más necesario incorporar alternativas sostenibles, la generación fotovoltaica aparece como una herramienta concreta para acompañar ese proceso.

Ventajas de la energía solar La energía solar se obtiene mediante paneles fotovoltaicos que transforman la radiación del sol directamente en electricidad. A diferencia de las centrales que utilizan combustibles fósiles, este proceso no requiere la combustión de petróleo, gas o carbón para producir energía. Por esa razón, durante su funcionamiento no genera emisiones directas de dióxido de carbono ni otros gases contaminantes derivados de la combustión.

Uno de los principales beneficios ambientales del Parque Solar estará relacionado precisamente con la reducción de emisiones. La generación eléctrica a partir del sol permite disminuir la necesidad de recurrir a fuentes convencionales que liberan gases de efecto invernadero y partículas contaminantes a la atmósfera. De esta manera, la incorporación de energía solar contribuye a mejorar la calidad ambiental y a reducir la huella de carbono asociada a la producción de electricidad.

Otro aspecto destacado es que la generación fotovoltaica es prácticamente silenciosa. Los paneles solares producen electricidad mediante un proceso físico que no requiere motores de combustión ni grandes movimientos mecánicos, por lo que el funcionamiento de una instalación de estas características no genera los niveles de contaminación sonora propios de otras actividades industriales.

El cuidado del agua constituye también una de las ventajas de esta tecnología. A diferencia de determinadas centrales convencionales que necesitan grandes volúmenes de agua para procesos de refrigeración o para generar vapor, los sistemas fotovoltaicos producen electricidad sin utilizar agua durante la generación. Esto representa un beneficio ambiental especialmente importante en una época en la que la preservación de los recursos hídricos ocupa un lugar central dentro de las políticas de sustentabilidad.

Un paso fundamental en materia de crecimiento La utilización de energía solar también permite reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles y, con ello, las emisiones de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y azufre. Estos compuestos están vinculados con distintos problemas ambientales y de calidad del aire, por lo que avanzar hacia una matriz energética con mayor presencia de fuentes renovables representa una contribución concreta a la protección del ambiente.

En el caso de Pergamino, el avance de la construcción del Parque Solar adquiere además una relevancia particular por tratarse de una ciudad y un Partido estrechamente vinculados con la actividad agropecuaria. La generación de energía a partir del sol puede integrarse dentro de una planificación territorial que contemple tanto las necesidades productivas como la incorporación de nuevas tecnologías para un desarrollo más sustentable.

Seguí leyendo Pergamino Solares V: Pergamino avanza en una nueva etapa para facilitar el acceso a lotes con servicios

En este sentido, la evolución de los proyectos solares en distintos lugares del mundo también abrió la posibilidad de combinar la generación fotovoltaica con actividades agrícolas y ganaderas. Este concepto, conocido como agrivoltaica, permite aprovechar un mismo espacio para producir energía y desarrollar determinadas actividades productivas, siempre que las características del terreno y del proyecto lo permitan.

La energía solar, además, presenta una huella de carbono considerablemente menor a lo largo de su ciclo de vida que las fuentes basadas en combustibles fósiles. Si bien la fabricación, el traslado y la instalación de los paneles requieren energía y recursos, el impacto inicial se compensa durante el período de funcionamiento gracias a la electricidad generada sin emisiones directas.

Un avance concreto El avance del Parque Solar en Pergamino representa, por lo tanto, mucho más que la instalación de un conjunto de paneles. Se trata de incorporar una nueva herramienta dentro de la planificación energética local y de comenzar a aprovechar de manera sistemática un recurso natural que durante millones de años ha estado disponible y que puede convertirse en una fuente de electricidad para los pergaminenses.

Seguí leyendo Educación Vouchers Educativos: cuándo se pagan en agosto de 2026 y cuánto cobra cada estudiante

La iniciativa se suma a una mirada de futuro sobre la energía, en la que la eficiencia, la diversificación y la sustentabilidad adquieren un peso cada vez mayor. Para una comunidad como Pergamino, que necesita acompañar el crecimiento de sus hogares, comercios, industrias y actividades productivas con mayor disponibilidad energética, contar con nuevas alternativas de generación constituye un desafío estratégico.

El Parque Solar permitirá avanzar en esa dirección mediante una tecnología que no consume combustibles durante su operación, no genera contaminación acústica significativa y no necesita agua para producir electricidad. Al mismo tiempo, su incorporación contribuye a reducir el impacto ambiental de la generación energética y a construir una matriz más diversificada.