Pagó 50 mil pesos para recuperar la moto que le robaron y luego lo amenazaron de muerte

> Pagó 50 mil pesos para recuperar la moto que le robaron y luego lo amenazaron de muerte

Policiales

Un joven denunció que pagó $50.000 para recuperar su moto robada y luego fue amenazado de muerte por quien habría intermediado en la devolución.

Un trabajador joven denunció que pagó 50 mil pesos para recuperar una moto robada y que, después de recibir el vehículo, fue amenazado de muerte por el sujeto que habría intervenido en la devolución. La motocicleta había sido sustraída minutos antes frente a su vivienda del barrio Jorge Newbery.

Robo de motocicleta La motocicleta estaba pintada de violeta y dorado y tenía el faltante de componentes. — LA OPINION El episodio comenzó durante la tarde del jueves, cuando el damnificado regresó de trabajar y dejó su motocicleta Guerrero Trip 110 estacionada en la vereda de su vivienda de calle Corrientes al 800, con el sistema de traba de manubrio colocado.

Según relató posteriormente ante las autoridades, permaneció apenas unos minutos dentro de la casa. Al salir nuevamente comprobó que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar.

El propietario estimó que entre el momento en que ingresó a la vivienda y el robo transcurrieron aproximadamente tres minutos. Luego de advertir la ausencia del rodado, dio aviso al sistema de emergencias y posteriormente se dirigió a la Comisaría Tercera para radicar la denuncia.

La causa fue iniciada como robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2. En la denuncia se indicó que la motocicleta no contaba con seguro y que no había cámaras de seguridad en el lugar.

La motocicleta estaba pintada de violeta y dorado y tenía el faltante de componentes. — LA OPINION La moto robada fue modificada La motocicleta estaba pintada de violeta y dorado y tenía el faltante de componentes. — LA OPINION Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, el damnificado comenzó a recorrer distintos sectores en busca de la moto robada. En ese contexto, personas vinculadas al rodado se habrían comunicado con él y se inició una negociación para concretar su devolución.

De acuerdo con la denuncia posterior, el propietario aceptó entregar $50.000 para recuperar la motocicleta. El pago habría sido realizado a un sujeto a quien no conocía personalmente, pero los investigadores habrían logrado identificar con nombre y apellido.

Cuando finalmente recuperó el vehículo, el damnificado constató que había sido modificado en pocos minutos con la intención aparente de cambiar su aspecto. La Guerrero Trip, originalmente de color negro, había sido pintada con otros colores (violeta y dorado) y presentaba además faltantes de distintos elementos.

Según el relato aportado a los investigadores, la motocicleta había sido parcialmente desarmada o se habían retirado componentes antes de que pudiera ser recuperada. Entre las modificaciones observadas se encontraban cambios en la carrocería y el retiro de plásticos y espejos.

El objetivo habría sido dificultar la identificación del rodado. La rápida movilización del propietario permitió, según su versión, recuperar la motocicleta antes de que el desmantelamiento avanzara.

La motocicleta estaba pintada de violeta y dorado y tenía el faltante de componentes. — LA OPINION Amenaza de muerte La situación no terminó con la recuperación del vehículo. Una vez concretada la entrega, el propietario denunció que el sujeto que habría actuado como intermediario lo amenazó de muerte.

Seguí leyendo Pergamino Refuerzan la preparación ante emergencias con importantes capacitaciones y simulacros

El episodio fue denunciado posteriormente ante la Policía, luego de un llamado al 911 que derivó en la intervención de efectivos del Servicio de Comando de Patrullas en inmediaciones de Chacabuco y Mandarino.

Siempre de acuerdo con la exposición policial, el encargado de la negociación para reintegrarle el vehículo habría utilizado un objeto punzante para amenazar al damnificado, aunque no llegó a lesionarlo. Tras el episodio, el sospechoso se habría retirado caminando del lugar.

El denunciante también manifestó que las amenazas se produjeron durante un encuentro relacionado con la entrega de la motocicleta, por lo que los investigadores procuran establecer con precisión las circunstancias en las que se concretó el pago y posterior recuperación del vehículo.

La motocicleta estaba pintada de violeta y dorado y tenía el faltante de componentes. — LA OPINION Investigación por robo y amenazas A partir de la denuncia por amenaza de muerte, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, mientras que las primeras actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera y del Grupo Táctico Operativo.

La investigación busca determinar quiénes participaron del robo de la motocicleta, cómo fue trasladado el rodado y quiénes intervinieron posteriormente en la negociación para devolverlo a cambio de dinero.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino: Profundiza la limpieza de desagües y mantenimiento de los cursos de escurrimiento

También se procura establecer si el sujeto señalado por el damnificado como intermediario tuvo participación directa en la sustracción o si intervino únicamente en la instancia posterior de recuperación.

La causa contempla, por el momento, las actuaciones correspondientes al robo de la motocicleta y a la posterior denuncia por amenazas. Los investigadores deberán reunir testimonios, verificar posibles registros de cámaras y establecer la secuencia completa de los hechos denunciados.

El caso vuelve a poner bajo investigación una modalidad en la que vehículos sustraídos son ofrecidos nuevamente a sus propietarios a cambio de dinero. En este episodio, además, la recuperación de la moto robada derivó en una segunda denuncia luego de la presunta amenaza al damnificado.