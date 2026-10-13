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Otro gran torneo para el bádminton pergaminense

El pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos se llevó a cabo el Torneo Abierto del Litoral zona norte de bádminton con puntos para el ranking Nacional, donde la Escuela Deportiva de Pergamino volvió a destacar obteniendo 17 medallas. El certamen, organizado por FEBARA, tuvo lugar en...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·13 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m.
Otro gran torneo para el bádminton pergaminense


El pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos se llevó a cabo el Torneo Abierto del Litoral zona norte de bádminton con puntos para el ranking Nacional, donde la Escuela Deportiva de Pergamino volvió a destacar obteniendo 17 medallas.

El certamen, organizado por FEBARA, tuvo lugar en la ciudad de Paraná, reuniendo a los máximos exponentes de la disciplina, incluidos 8 integrantes de la ED de nuestra ciudad a los cuales se les sumó, en esta ocasión Martina Espart de la ciudad de Rojas.

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Mauro Churin, coordinador y entrenador de la Escuela resaltó: “Estamos muy felices por el resultado obtenido, pero sobre todo nos sentimos orgullosos por el comportamiento y respeto de todos”.
“Los próximos objetivos que tenemos son, seguir entrenando, participar con algunos representantes en los Bonaerenses y en poco más de un mes ir al Nacional en la provincia de Neuquén que marca el punto final de un excelente año 2026” agregó.

17 medallas
En cuanto a los resultados obtenidos en el torneo, los mismos fueron: Lenny Keating, primero en Individual y primero en dobles sub 13; Liam Keating, tercero en individual sub 15; Mariano Andrade, segundo en dobles sub 17; Justina Dal Bo, segunda en mixto, tercera en individual y tercera en dobles sub 17; George Keating, segundo en dobles y segundo en mixto sub 17; Victorio Goicoechea, tercero en individual sub 17 y segundo en dobles sub 19; Santiago Churin, segundo en dobles sub 19 y segundo en dobles Abierta; Mauro Churin, segundo en dobles Abierta; Martina Espart, primera en individual sub 19, primera en dobles abierta y segunda en individual Abierta.

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