Otro gran torneo para el bádminton pergaminense

Municipalidad de Pergamino

El pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos se llevó a cabo el Torneo Abierto del Litoral zona norte de bádminton con puntos para el ranking Nacional, donde la Escuela Deportiva de Pergamino volvió a destacar obteniendo 17 medallas. El certamen, organizado por FEBARA, tuvo lugar en...



El pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos se llevó a cabo el Torneo Abierto del Litoral zona norte de bádminton con puntos para el ranking Nacional, donde la Escuela Deportiva de Pergamino volvió a destacar obteniendo 17 medallas.

El certamen, organizado por FEBARA, tuvo lugar en la ciudad de Paraná, reuniendo a los máximos exponentes de la disciplina, incluidos 8 integrantes de la ED de nuestra ciudad a los cuales se les sumó, en esta ocasión Martina Espart de la ciudad de Rojas.

Mauro Churin, coordinador y entrenador de la Escuela resaltó: “Estamos muy felices por el resultado obtenido, pero sobre todo nos sentimos orgullosos por el comportamiento y respeto de todos”.

“Los próximos objetivos que tenemos son, seguir entrenando, participar con algunos representantes en los Bonaerenses y en poco más de un mes ir al Nacional en la provincia de Neuquén que marca el punto final de un excelente año 2026” agregó.