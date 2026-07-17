Ordenaron detener al acusado de balear a Nazarena Leal en el barrio San José y la Policía desplegó un operativo

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Policiales

La Justicia dispuso la detención del principal sospechoso por el ataque que hirió gravemente a la adolescente de 16 años en el barrio San José.

La Justicia ordenó la detención del principal acusado de balear a Nazarena Leal, la adolescente de 16 años que permanece internada tras resultar gravemente herida durante un ataque a tiros ocurrido en el barrio San José de Pergamino. La medida fue impulsada por el fiscal Francisco Furnari y este viernes derivó en un amplio operativo policial con allanamientos simultáneos para localizar al sospechoso.

La investigación judicial avanzó de manera significativa en las últimas horas luego de que la Fiscalía reuniera distintos elementos probatorios que permitieron solicitar la detención del hombre conocido por el apodo de "Japo", señalado por numerosos testimonios como el presunto autor de los disparos que desencadenaron el violento episodio.

Desde las primeras horas de este viernes, brigadas de distintas dependencias policiales llevaron adelante un importante despliegue operativo para cumplir la orden de detención librada por el Juzgado de Garantías. Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de localizar al sospechoso.

Avance judicial

La causa es encabezada por el fiscal Francisco Furnari, quien durante los últimos días profundizó la recolección de pruebas, tomó declaraciones testimoniales y analizó distintos elementos incorporados al expediente.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, el episodio se inició cuando el ahora buscado perseguía armado al tío de la adolescente por varias cuadras mientras efectuaba múltiples disparos.

En medio de esa persecución armada, Nazarena Leal salió de su vivienda para realizar un mandado en un comercio cercano sin imaginar que quedaría en la línea de fuego. Uno de los proyectiles impactó en su cuerpo y le provocó gravísimas lesiones.

La adolescente sufrió una herida de arma de fuego que comprometió al menos uno de sus pulmones, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde recibió las primeras intervenciones médicas para estabilizar su estado.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los profesionales determinaron posteriormente su derivación en un vuelo sanitario al Hospital San Martín de La Plata, establecimiento de mayor complejidad donde permanece internada.

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En las últimas horas, familiares y fuentes vinculadas a la atención médica confirmaron una evolución favorable de la paciente. La joven logró respirar por sus propios medios tras ser retirada de la asistencia respiratoria mecánica y también volvió a ingerir alimentos, signos considerados alentadores dentro de un proceso de recuperación que continúa siendo seguido de cerca por los especialistas.

La imputación Uno de los aspectos centrales de la investigación fue determinar quién efectuó los disparos. En un primer momento, distintas versiones intentaron atribuir la autoría del ataque a un adolescente inimputable.

Sin embargo, el avance de la pesquisa permitió a la Fiscalía descartar esa hipótesis y sostener que el responsable sería el hombre apodado "Japo", quien habría contado con la participación de un menor de edad durante el episodio.

Con los elementos incorporados al expediente, el fiscal Furnari solicitó la detención del sospechoso bajo la imputación del delito de homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, calificación que fue avalada por el Juzgado de Garantías.

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La resolución judicial habilitó la realización de allanamientos y la búsqueda del imputado mediante un importante despliegue de efectivos especializados, quienes continuaban trabajando para concretar su captura.

Investigación abierta Mientras continúa la búsqueda del acusado, la investigación permanece en pleno desarrollo con la incorporación de nuevas medidas probatorias destinadas a reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de participación de todas las personas involucradas.

Los investigadores consideran que los testimonios reunidos hasta el momento, junto con otros elementos obtenidos durante la instrucción, permitieron fortalecer la hipótesis sostenida por la Fiscalía y avanzar hacia la identificación del presunto autor material de los disparos.