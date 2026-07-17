La SSN definió las condiciones del Curso Anual de Actualización 2026 para agentes institorios

Seguros

La nueva resolución tiene por objeto definir las condiciones correspondientes al programa de capacitación del año 2026.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) estableció las condiciones para la realización del Curso Anual de Actualización 2026 destinado a los responsables de seguros y de atención al cliente asegurado de los agentes institorios, en el marco del programa de capacitación obligatorio previsto por la normativa vigente.

La medida fue oficializada mediante la presente resolución, que aprueba el cronograma, el temario y los valores correspondientes al curso de este año, además de fijar un plazo especial para quienes aún no hubieran cumplido con la capacitación obligatoria de 2025.

En los considerandos, la SSN recuerda que el Registro de Agentes Institorios fue creado en 2013 y que, posteriormente, se estableció la obligatoriedad de un curso anual de actualización para los Responsables o Gerentes del Departamento o Gerencia de Seguros y para los Responsables de Atención al Cliente Asegurado. En ese contexto, la nueva resolución tiene por objeto definir las condiciones correspondientes al programa de capacitación del año 2026.

Capacitación obligatoria hasta fin de año La resolución dispone que los responsables alcanzados por la normativa deberán realizar el Curso Anual de Actualización 2026 de acuerdo con el programa de capacitación contenido en el anexo a la presente. Asimismo, establece que el período para cumplir con esta obligación se extenderá desde la entrada en vigencia de la resolución hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por otra parte, la SSN fijó un régimen especial para quienes todavía no hubieran realizado el curso correspondiente a 2025. En esos casos, los responsables dispondrán de un plazo de 45 días contados desde la publicación de la resolución para completar esa capacitación pendiente.

Temario y aranceles El anexo de la resolución establece que el temario del Curso Anual de Actualización 2026 estará dedicado al ramo Combinado Familiar, incluyendo contenidos teóricos y prácticos.

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Asimismo, la SSN aprobó una nueva escala de aranceles para la realización del curso, cuyos valores varían según la cantidad de responsables declarados por cada agente institorio. Para quienes cumplan con la capacitación durante 2026, los importes por participante van desde $88.800 para agentes con entre uno y quince responsables hasta $14.500 para aquellos con más de 500 responsables declarados.

La resolución también prevé valores diferenciados para quienes deban realizar el curso fuera del plazo previsto y para aquellos que aún adeuden la capacitación correspondiente a 2025, con importes superiores en ambos casos.

Continuidad del esquema de capacitación Con esta resolución, la SSN da continuidad al programa de capacitación permanente para agentes institorios, un requisito que busca mantener actualizados a los responsables de comercializar seguros a través de este canal de distribución.

La medida mantiene el esquema implementado en años anteriores, definiendo el contenido de la capacitación, los plazos para su cumplimiento y los costos correspondientes, con el objetivo de asegurar la formación continua de quienes desempeñan funciones vinculadas con la actividad aseguradora dentro de los agentes institorios.