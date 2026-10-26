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Nutrición para toda la vida: realizarán una charla abierta a la comunidad en Pergamino

El encuentro será el martes 27 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Cultural Bellas Artes, Salón Arturo Illia. La actividad es organizada por Mutual Acindar Salud en colaboración con la Secretaría de Salud del Municipio y será gratuita, con inscripción previa.Mutual Acindar Salud realizará el próximo 27...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de octubre de 2026 a las 10:23 a. m.
Nutrición para toda la vida: realizarán una charla abierta a la comunidad en Pergamino


El encuentro será el martes 27 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Cultural Bellas Artes, Salón Arturo Illia. La actividad es organizada por Mutual Acindar Salud en colaboración con la Secretaría de Salud del Municipio y será gratuita, con inscripción previa.

Mutual Acindar Salud realizará el próximo 27 de octubre una charla abierta a la comunidad bajo el título “Nutrición para toda la vida”, una propuesta para reflexionar sobre la alimentación, la actividad física y el cuidado de la salud en cada etapa de la vida.
La jornada se desarrollará a las 18 en Alsina y Moreno, en colaboración con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino.

Los disertantes serán el licenciado en Nutrición y Antropometrista Nicolás Appolonia (MN 1500/2) y el licenciado en Medicina del Deporte Maximiliano Nicolás Morales (MP 64609), quienes abordarán tres ejes fundamentales: crecimiento, rendimiento y autonomía.
La propuesta parte de la importancia de construir hábitos saludables desde la infancia y sostenerlos a lo largo de los años. En ese sentido, se trabajará sobre el cuidado muscular y el papel que cumplen la alimentación, la hidratación, la actividad física y el descanso en el bienestar y la calidad de vida.

El encuentro forma parte de las iniciativas de Mutual Acindar Salud orientadas a promover la prevención y acercar herramientas de salud a la comunidad, generando espacios de información y reflexión sobre hábitos saludables.

La actividad es gratuita, requiere inscripción previa e incluirá sorteos entre quienes asistan de manera presencial.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones y organizaciones comprometidas con la salud y el bienestar: Municipalidad de Villa Constitución, Secretaría de Deportes de Villa Constitución, Círculo Médico de San Nicolás, Municipalidad de Pergamino, Club Atlético Unión de Arroyo Seco y Club Atlético y Social Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.
Para consultar fechas, lugares y horarios, e inscribirse, ingresar al siguiente formulario: https://forms.gle/qQWG6QS92KFwEqLn6

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