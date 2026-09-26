Nueva gestión para el Colegio de Escribanos de Pergamino: Esteban Colabella asumió como presidente

Pergamino

El acto formal dio inicio al período 2026-2028 y reunió a las máximas autoridades del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios judiciales locales, legisladores provinciales y referentes de los sectores productivos y profesionales.

En una ceremonia oficial que formalizó la renovación de autoridades para el sector notarial de la región, el escribano Esteban Horacio Colabella asumió formalmente la presidencia de la Delegación Pergamino del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. La jura, que da inicio a una nueva etapa para el período 2026-2028, contó con la destacada presencia del escribano Guillermo Longhi, presidente de la entidad a nivel provincial, junto a varios integrantes de su Comité Ejecutivo. Asimismo, participó activamente del encuentro la consejera provincial de la delegación, María Florencia Peries, quien forma parte de la conducción ejecutiva de la institución bonaerense.

El evento se llevó a cabo el pasado sábado 19 de septiembre en la sede de la Delegación Pergamino, sita en calle Dr. Alem 623, y contó con un amplio acompañamiento de distintos sectores de la comunidad local y regional. En representación del Poder Judicial concurrieron el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dr. Roberto Degleue, y el Agente Fiscal Dr. Francisco Furnari. Asimismo, asistieron referentes clave del ámbito legislativo bonaerense: los senadores provinciales Laura Clark y Juan Manuel Rico Zini, junto a la diputada provincial Paula Bustos.

La convocatoria sumó además una marcada presencia institucional con la llegada de presidentes y representantes de diferentes delegaciones del Colegio de Escribanos de la provincia, quienes viajaron especialmente para respaldar a la conducción entrante. Por su parte, el ámbito de la producción y los servicios locales estuvo representado por los directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, Maximiliano Cubino y Mariana García, junto a autoridades del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Distrito IV) Ing. Hector Gabriel Lesdesma - Ing. Miguel O'Brien; y autoridades del Consejo de Ciencias Económicas Dra. Maria Eugenia Shandley y Dra. Ana Peralta

Al momento de hacer uso de la palabra, tanto Colabella como Longhi coincidieron en marcar como prioridades de este nuevo ciclo el impulso a los procesos de digitalización, la protección de la seguridad jurídica y el trabajo conjunto con los ámbitos público y privado para acompañar el crecimiento urbano y económico de la región.

La nueva Junta Ejecutiva que acompañará la gestión de la delegación, con competencia sobre los partidos de Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y Colón, quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Esteban Horacio Colabella

Vicepresidenta 1ª: María Cecilia Sacoski

Vicepresidenta 2ª: María Natalia Sequeiro

Secretario: Esteban Andrés Archilla

Prosecretaria: Josefina Laurens

Tesorero: Patricio Tomás Street

Protesorero: Eugenio de Miguel

Vocales: Carolina Rita Gerino y Mariela Del Rosario Gorospe