> Convocan a retratar la identidad bonaerense en el Concurso de Fotografía 2026 “Un pueblo, mil historias”

Cultura

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires convoca a participar de un concurso que busca poner en valor, a través de la fotografía, la identidad y las historias de los pueblos y ciudades bonaerenses.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires convoca a la comunidad a participar del Concurso de Fotografía 2026 “Un pueblo, mil historias”, una iniciativa que propone reflejar, mediante el arte fotográfico, la riqueza cultural, el paisaje urbano y rural y la vida cotidiana de las distintas localidades del territorio bonaerense.

La propuesta busca revalorizar el arraigo, los lazos comunitarios y la memoria colectiva de los pueblos y ciudades de la provincia a través de la mirada de sus propios habitantes. La convocatoria invita a detenerse en aquellos lugares, momentos y escenas que, muchas veces, forman parte de la vida cotidiana pero que también constituyen una parte fundamental de la identidad de cada comunidad.

En este sentido, la preservación de la identidad local, el sentido de pertenencia y la puesta en valor de lo cotidiano son algunos de los pilares de la iniciativa. Cada fotografía podrá convertirse así en un testimonio visual capaz de rescatar una historia, una tradición, un paisaje o una vivencia particular y compartirla con otros.

Los interesados podrán participar con imágenes que representen los valores propuestos por el concurso. Cada obra deberá estar acompañada por una reseña o memoria descriptiva de hasta 1000 caracteres, en la que el autor explique las razones por las cuales considera trascendente la imagen presentada.

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La convocatoria se enmarca en la política del Colegio de Escribanos de responsabilidad social y defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. La organización está a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales, con el asesoramiento de la Comisión de Extensión Cultural.

Las fotografías podrán enviarse hasta el 23 de octubre de 2026, inclusive, al correo electrónico concursoscultura@colescba.org.ar.