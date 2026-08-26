Baradero abre un museo que rescata la historia arenera y la vida de sus trabajadores del río

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Región

El Museo Spósito abrirá sus puertas en la Costanera con objetos, fotografías y recuerdos que reconstruyen décadas de trabajo junto al río.

La ciudad de Baradero se prepara para recuperar una parte de su identidad ligada al río y al trabajo arenero. Este miércoles, desde las 18.30, quedará oficialmente presentado el Museo Spósito, un nuevo espacio cultural que reúne objetos, fotografías y recuerdos de una historia familiar profundamente vinculada con la actividad fluvial.

Un museo para preservar la historia arenera de Baradero La inauguración se realizará en la Costanera local y marcará la apertura de un lugar pensado para conservar una historia que durante décadas estuvo atravesada por el río, las embarcaciones, la extracción de arena y el esfuerzo cotidiano de numerosas familias.

El Museo Spósito nació con la intención de rendir homenaje a los fundadores de una emblemática empresa arenera, cuya actividad alcanzó un lugar destacado dentro del sector y dejó una huella en el desarrollo económico y social de la región.

Pero detrás de la empresa también existe una historia humana: generaciones vinculadas al río, jornadas de trabajo, sacrificios, encuentros familiares y una forma de vida que quedó profundamente asociada a la identidad de Baradero.

Objetos, fotografías y recuerdos que cuentan una vida junto al río El nuevo espacio reúne una colección de objetos e imágenes históricas que permiten reconstruir distintos momentos de esa trayectoria. Cada elemento busca recuperar escenas de una época en la que el río no era solamente parte del paisaje, sino también una fuente de trabajo y una pieza central de la vida cotidiana.

La propuesta apunta a que ese patrimonio pueda ser conocido por las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, funcionar como un punto de encuentro para quienes fueron protagonistas o testigos de aquella historia.

Las fotografías y los objetos reunidos adquieren así un valor que va más allá de lo familiar. Son testimonios de una actividad productiva, de los hombres y mujeres que la hicieron posible y de la relación permanente entre Baradero y su entorno fluvial.

La memoria de una familia que quedó ligada al desarrollo de Baradero Desde la organización destacaron que el Museo Spósito pretende convertirse en custodio de una extensa trayectoria marcada por el trabajo, el desarrollo local y el esfuerzo familiar.

La apertura también representa una oportunidad para poner en valor una parte de la historia productiva de Baradero que, con el paso del tiempo, corre el riesgo de quedar relegada. La iniciativa busca justamente evitarlo: conservar las huellas de quienes construyeron su historia alrededor del río.

El acto oficial será este miércoles a las 18.30 en la Costanera de Baradero. La jornada tendrá un carácter familiar y de camaradería, y permitirá recorrer por primera vez un espacio que busca transformar recuerdos privados en patrimonio compartido.