Nueva convocatoria para terminar el secundario con Adultos 2000
La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, selló una alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar Adultos 2000, una propuesta de educación a distancia que permite completar el bachillerato de manera flexible, gratis, de forma virtual, sin la obligación de...
La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, selló una alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar Adultos 2000, una propuesta de educación a distancia que permite completar el bachillerato de manera flexible, gratis, de forma virtual, sin la obligación de asistir a clases presenciales y brindando el apoyo necesario para estudiar.
La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años que tengan el nivel primario completo o el secundario incompleto.
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En este marco, del 16 al 20 de noviembre estará abierta la preinscripción para la tercera cohorte, destinada a comenzar las clases en el año 2027.
Desde la apertura del programa en Pergamino en el mes de abril de este año, la iniciativa ha tenido una gran repercusión: se anotaron 237 personas, de las cuales 103 ya se encuentran cursando sus estudios.
En este sentido, la directora de la Agencia de Desarrollo Local Aurelia Furnari, destacó: «Hoy en día el título secundario es un requisito indispensable para acceder a mejores oportunidades laborales. Junto a Adultos 2000 acompañamos a cada pergaminense para que pueda cumplir ese objetivo”
Quienes tengan interés en inscribirse, recibir asesoramiento o resolver dudas sobre la propuesta pueden comunicarse al 2477530183 o acercarse a los puntos de atención habilitados: en Clickeados Newbery de 11 a 13 horas, en Clickeados 12 de Octubre de 17 a 18 horas, en Nido de 9.30 a 12.30 horas, o en la oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Pergamino de 8 a 13 horas.