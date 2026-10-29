Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Nueva convocatoria para terminar el secundario con Adultos 2000

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, selló una alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar Adultos 2000, una propuesta de educación a distancia que permite completar el bachillerato de manera flexible, gratis, de forma virtual, sin la obligación de...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·29 de octubre de 2026 a las 12:44 p. m.
Nueva convocatoria para terminar el secundario con Adultos 2000


La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, selló una alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar Adultos 2000, una propuesta de educación a distancia que permite completar el bachillerato de manera flexible, gratis, de forma virtual, sin la obligación de asistir a clases presenciales y brindando el apoyo necesario para estudiar.

La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años que tengan el nivel primario completo o el secundario incompleto.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta

19/10, 03:19 p. m.
La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta
2

SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV

28/10, 12:17 p. m.
SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV
3

Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad

23/10, 12:45 p. m.
Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad
4

Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas

22/10, 01:31 p. m.
Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas
5

La Municipalidad recuerda controlar el vencimiento de la licencia de conducir

22/10, 11:23 a. m.
La Municipalidad recuerda controlar el vencimiento de la licencia de conducir

En este marco, del 16 al 20 de noviembre estará abierta la preinscripción para la tercera cohorte, destinada a comenzar las clases en el año 2027.
Desde la apertura del programa en Pergamino en el mes de abril de este año, la iniciativa ha tenido una gran repercusión: se anotaron 237 personas, de las cuales 103 ya se encuentran cursando sus estudios.

En este sentido, la directora de la Agencia de Desarrollo Local Aurelia Furnari, destacó: «Hoy en día el título secundario es un requisito indispensable para acceder a mejores oportunidades laborales. Junto a Adultos 2000 acompañamos a cada pergaminense para que pueda cumplir ese objetivo”

Publicidad

Seguí leyendo

Celeste Montarana sigue en estado crítico tras el ataque policial en Arrecifes y el padre exige Justicia
Policiales

Celeste Montarana sigue en estado crítico tras el ataque policial en Arrecifes y el padre exige Justicia

Quienes tengan interés en inscribirse, recibir asesoramiento o resolver dudas sobre la propuesta pueden comunicarse al 2477530183 o acercarse a los puntos de atención habilitados: en Clickeados Newbery de 11 a 13 horas, en Clickeados 12 de Octubre de 17 a 18 horas, en Nido de 9.30 a 12.30 horas, o en la oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Pergamino de 8 a 13 horas.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...