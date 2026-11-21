Narcomenudeo: autoridades judiciales de cuatro provincias participaron de un encuentro regional en Pergamino
La UNNOBA fue sede del Primer Encuentro Interprovincial y Regional sobre Narcomenudeo, que reunió a autoridades judiciales para analizar el microtráfico, las nuevas modalidades delictivas y las estrategias de investigación penal.
El narcomenudeo y los desafíos que plantea la investigación del microtráfico fueron los ejes centrales del Primer Encuentro Interprovincial y Regional realizado el martes 17 de noviembre en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), en Pergamino. La actividad reunió a autoridades judiciales de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, con exposiciones y espacios de trabajo.
La jornada tuvo lugar en el Salón Atahualpa Yupanqui de la sede universitaria ubicada en Monteagudo 2772 y contó con la participación de representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de distintas jurisdicciones, quienes intercambiaron experiencias y analizaron herramientas para abordar una problemática delictiva que presenta desafíos permanentes para los organismos encargados de la investigación penal.
Las mas leidas de Pergamino
Nueva Ley de Tránsito en la Provincia: ¿Cuáles son los cambios principales que regirán también en Pergamino?
Cuatro años, más de 900 páginas de historia clínica y sin resolución: Damián sigue esperando que se determine su incapacidad
Salvaron a un niño de un año que se cayó accidentalmente a una pileta con agua
Martínez comprará insumos pero no dará dinero a Bomberos porque desconfía de su administración
Todos por Jazmín: una campaña solidaria para ayudar a una nena de 10 años que atraviesa un tratamiento oncológico
La apertura institucional estuvo encabezada por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, acompañado por el fiscal general del Departamento Judicial Pergamino, Mario Daniel Gómez.
El encuentro se planteó como un ámbito de articulación entre los distintos Ministerios Públicos Fiscales, con el propósito de compartir conocimientos, examinar las particularidades territoriales del narcomenudeo y profundizar el abordaje de las investigaciones relacionadas con la comercialización minorista de estupefacientes.
Investigación del narcomenudeo
Durante el turno matutino se desarrollaron exposiciones sobre los principales aspectos de la problemática del microtráfico, las transformaciones en las modalidades delictivas y las herramientas disponibles para fortalecer las investigaciones judiciales.
Uno de los disertantes fue Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, quien abordó las nuevas modalidades en la comisión de ilícitos y su vinculación con la investigación patrimonial.
Su exposición puso el foco en la importancia de analizar las estructuras económicas que pueden encontrarse detrás de las actividades delictivas, un aspecto relevante para las investigaciones orientadas a identificar no solamente a quienes intervienen directamente en la comercialización de estupefacientes, sino también los movimientos patrimoniales asociados a esas organizaciones.
La dimensión económica de las investigaciones constituye uno de los componentes del abordaje integral del narcotráfico y el narcomenudeo, particularmente cuando resulta necesario reconstruir circuitos de dinero, identificar bienes y establecer posibles vinculaciones entre los involucrados.
Por su parte, Daniel Lago, subsecretario de Política Criminal, tuvo a su cargo la coordinación y una exposición relacionada con los lineamientos de política criminal y los delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes.
Intercambio entre provincias
La presencia de representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, además de las autoridades bonaerenses, le otorgó al encuentro una dimensión interprovincial y regional.
La participación de funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones permitió generar un espacio de intercambio sobre experiencias de investigación, criterios de actuación y dificultades operativas que se presentan frente a las diferentes manifestaciones del narcomenudeo.
La articulación entre provincias constituye un aspecto de importancia para el abordaje de estas investigaciones, debido a que las actividades vinculadas con la comercialización de estupefacientes pueden involucrar desplazamientos, conexiones y circuitos que exceden los límites de un departamento judicial o de una jurisdicción provincial.
En ese contexto, la posibilidad de compartir experiencias y herramientas de trabajo entre los organismos judiciales representa una instancia para fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la coordinación institucional.
Taller para fiscales
La agenda de actividades continuó durante la tarde con un taller de trabajo destinado específicamente a agentes fiscales, ayudantes fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Esta instancia estuvo orientada a profundizar el intercambio operativo y el análisis de situaciones vinculadas con las investigaciones en territorio. A diferencia de las exposiciones desarrolladas durante la mañana, el taller permitió generar un ámbito de trabajo dirigido a quienes intervienen cotidianamente en la tramitación de causas penales.
El Primer Encuentro Interprovincial y Regional sobre Narcomenudeo reunió así a autoridades de la Procuración General bonaerense y representantes judiciales de cuatro provincias en una jornada que combinó exposiciones institucionales, análisis de nuevas modalidades delictivas e intercambio de experiencias sobre las estrategias de investigación del microtráfico.
La realización de la actividad en Pergamino posicionó a la ciudad como sede de un espacio de discusión y capacitación judicial sobre una problemática que requiere respuestas coordinadas entre los organismos encargados de la persecución penal.