Nació una pequeña iguana en Tribunales y sorprende a quienes trabajan en las oficinas

> Nació una pequeña iguana en Tribunales y sorprende a quienes trabajan en las oficinas

Pergamino

La cría y su madre recorren los patios internos de Tribunales de Pergamino durante las horas de mayor sol. Su presencia genera curiosidad y una convivencia armoniosa con el personal judicial.

Una nueva habitante del Palacio de Tribunales de Pergamino comenzó a dejarse ver junto a su madre en los patios internos del edificio judicial, ubicado en la manzana delimitada por las avenidas Colón, Echevarría, Monteagudo y Pinto. La pequeña iguana nació recientemente y su aparición despierta curiosidad entre quienes desarrollan sus actividades laborales en el lugar, donde ambos ejemplares conviven sin inconvenientes con las personas.

En las últimas jornadas, coincidiendo con el regreso de las temperaturas agradables y la presencia del sol, la cría y su madre volvieron a aparecer en distintos sectores de los patios internos. Suelen hacerlo alrededor del mediodía, cuando los rayos solares alcanzan con mayor intensidad esos espacios y las condiciones ambientales favorecen la actividad de estos animales.

La escena puede observarse desde las ventanas de los despachos, las oficinas y algunas salas de audiencias. Quienes trabajan en el edificio tienen la posibilidad de seguir durante algunos minutos los desplazamientos de los reptiles, que deambulan por los espacios abiertos y luego vuelven a resguardarse entre la vegetación y otros sectores del predio.

La iguana madre sale en las horas de sol al patio interno — LA OPINION La presencia de las iguanas se convirtió en una particularidad del paisaje cotidiano del Palacio de Tribunales. No es habitual encontrarse con estos animales en un ámbito de actividad judicial, por lo que su aparición constituye una postal llamativa para quienes transitan diariamente por el edificio.

Una convivencia armoniosa La relación entre los ejemplares y las personas que trabajan en el predio se desarrolla de manera tranquila. No se registraron inconvenientes vinculados con su presencia y los animales continúan utilizando los patios internos como parte de su hábitat.

Su aparición, de todos modos, suele ser breve y está relacionada con las condiciones climáticas. Durante los momentos de mayor intensidad del sol, cuando las iguanas aprovechan el calor para regular su temperatura corporal, buena parte del personal permanece dentro de las oficinas, protegido de las altas temperaturas mediante ventiladores de techo y equipos de aire acondicionado.

Ese contraste permite que, mientras en el interior del edificio continúa la actividad habitual de la Justicia, en los patios se desarrolle una escena diferente: la madre y su pequeña cría recorren los espacios exteriores, ajenas al movimiento administrativo y judicial que caracteriza al lugar.

La cría de iguana nació hace pocos días. — LA OPINION El nacimiento de una iguana Las iguanas son reptiles ovíparos, es decir, se reproducen mediante huevos. Su ciclo reproductivo comprende distintas etapas, desde el apareamiento hasta la incubación y el nacimiento de las crías.

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Durante la época reproductiva, que en muchas especies coincide con los períodos cálidos o las estaciones secas, se produce la fecundación interna. Posteriormente, la hembra busca un sector adecuado del terreno para excavar un nido donde deposita los huevos y los cubre con tierra o arena para protegerlos de las condiciones ambientales y de posibles depredadores.

La cantidad de huevos depende de la especie y de las características de cada ejemplar. En el caso de la iguana verde (Iguana iguana), las puestas pueden comprender varias decenas de huevos, que permanecen enterrados durante un período de incubación variable, generalmente de entre 50 y 120 días, condicionado principalmente por la temperatura y la humedad.

Una cría independiente La cría de la iguana nació hace pocos días. — LA OPINION El nacimiento se produce cuando las pequeñas iguanas rompen el cascarón mediante una estructura transitoria ubicada en el hocico, conocida como diente de huevo. Esta pequeña protuberancia les permite abrirse paso hacia el exterior y desaparece poco tiempo después.

A diferencia de lo que sucede con otras especies animales, las iguanas no reciben cuidados parentales una vez que nacen. Las crías son independientes desde el primer momento y deben procurarse alimento, refugio y protección por sus propios medios.

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Por eso, aunque en el Palacio de Tribunales de Pergamino la pequeña iguana pueda observarse desplazándose cerca de su madre, esa proximidad no necesariamente representa una relación de cuidado como la que se registra en otras especies.

La llegada de este nuevo ejemplar suma un atractivo particular a los patios internos del edificio judicial. Una escena poco habitual que, durante algunos minutos de las jornadas soleadas, permite a quienes trabajan en Tribunales detener la mirada en una expresión de la naturaleza que encontró en ese espacio urbano un lugar para desarrollarse.