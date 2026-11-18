Se aprobó en general el proyecto de ordenanza declarando la emergencia para el transporte público

> Se aprobó en general el proyecto de ordenanza declarando la emergencia para el transporte público

Pergamino

La decisión se tomó este miércoles durante una sesión extraordinaria, convocada en medio del conflicto que mantiene paralizado el servicio de colectivos de La Nueva Perla desde hace 18 días consecutivos. La ordenanza fue aprobada en general y ahora deberá ser puesta en marcha por el Ejecutivo.

En el marco de la prolongada interrupción del servicio de transporte público de pasajeros, el Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este miércoles una sesión extraordinaria en la que aprobó, en general, el proyecto de ordenanza que declara la emergencia del transporte público en la ciudad y en las localidades del Partido donde presta servicios la empresa La Nueva Perla.

La iniciativa fue tratada en un contexto de creciente preocupación por las consecuencias que genera la paralización de los colectivos, que este miércoles cumplió 18 días de manera ininterrumpida. La medida de fuerza de los trabajadores mantiene sin servicio a miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y realizar distintas actividades.

Durante el tratamiento legislativo, el proyecto consiguió la aprobación en general, aunque el debate en particular presentó diferencias entre los concejales. En ese sentido, algunos artículos fueron acompañados por unanimidad, mientras que otros no lograron reunir los consensos necesarios y resultaron rechazados.

Con la aprobación de la ordenanza, el expediente será remitido al Departamento Ejecutivo municipal, que contará a partir de ahora con nuevas herramientas y facultades para intervenir ante la situación de emergencia declarada y buscar alternativas que permitan encontrar una salida al conflicto.

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La declaración representa un nuevo capítulo institucional en una problemática que se prolonga desde hace más de dos semanas y que tiene como principales afectados a los vecinos de Pergamino y de las localidades de Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro, donde también se encuentra interrumpida la prestación.

La resolución del Concejo Deliberante abre ahora una nueva instancia para la intervención del Gobierno municipal, en un escenario en el que las negociaciones entre la empresa y los trabajadores todavía deben encontrar una solución que permita restablecer la circulación de las unidades.