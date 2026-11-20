Mutual del Plata Turismo cerró el año con clientes y proveedores y presentó sus novedades para 2027

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Pergamino

La agencia realizó una cena en Gaia, con más de 200 asistentes, sorteos y anuncios. Preparan un programa de millas, nuevas experiencias y salidas grupales desde Pergamino.

Mutual del Plata Turismo reunió a clientes, proveedores y representantes de operadores mayoristas en una cena de fin de año realizada en el salón Gaia del parque Belgrano. El encuentro permitió celebrar los resultados de 2026, agradecer la confianza de los pasajeros y anticipar las propuestas que prepara la agencia de viajes para 2027, entre ellas un programa de millas y nuevas salidas grupales acompañadas.

La celebración se convirtió en una oportunidad para compartir una noche de camaradería, pero también para fortalecer el vínculo entre la empresa y quienes eligen sus servicios para organizar vacaciones, escapadas y experiencias turísticas. Con una importante convocatoria, el evento incluyó sorteos, presentaciones de productos y la participación de representantes de empresas mayoristas y prestadoras de servicios turísticos.

Entre los operadores y proveedores que acompañaron la propuesta estuvieron LOW, Assist Card, Delfos, Julia Tours, Forum, Contrastes, Piamonte, Ola y Grupo GEA. Los representantes de estas firmas compartieron la velada con los pasajeros y aprovecharon la ocasión para promocionar alternativas y circuitos que integran la programación turística del próximo año.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Agradecieron la confianza El presidente de Mutual del Plata, Mariano Zoppi, destacó la importancia que adquirió esta celebración en el calendario institucional de la empresa y valoró la respuesta de los pasajeros que se acercaron a compartir el encuentro.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION "Para nosotros esto quedó como un evento prácticamente obligatorio porque ya hace varios años que lo venimos haciendo. Es una manera de devolverles a los clientes esta pequeña despedida, este agasajo que representa nuestro agradecimiento a todos los que están acá. También hay proveedores y para nosotros es importantísimo que participen. Los mismos clientes esperan este evento y es muy gratificante que vengan", expresó.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Zoppi señaló que la convocatoria volvió a ser significativa y remarcó que, aunque algunos pasajeros no pudieron concurrir por cuestiones de distancia o por sus compromisos laborales, la presencia de más de 200 personas reflejó el acompañamiento que recibe la agencia.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION El titular de la entidad también puso el acento en el valor diferencial de contar con una agencia de turismo local, que conoce a sus pasajeros y puede ofrecerles asesoramiento personalizado durante las distintas etapas de un viaje.

"Es importante que haya una agencia de turismo local que conozca al cliente y le brinde el mejor servicio para viajar, algo tan preciado. Cuando el pasajero se acostumbra a viajar con una agencia que le hace fáciles las cosas, está bueno. Hay clientes que no saben qué destino elegir o adónde ir y las chicas de la agencia realmente les simplifican mucho las cosas", sostuvo.

En ese sentido, reconoció el trabajo del departamento de Turismo, encabezado por Natalia Mastorcho junto a Cecilia, Florencia y Eugenia, y manifestó su satisfacción por el crecimiento sostenido de la cantidad de pasajeros que confían en la empresa.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Turismo y atención personalizada Natalia Mastorcho, responsable del departamento de Turismo de Mutual del Plata, explicó que la cena constituye fundamentalmente un reconocimiento a quienes eligen la agencia y renuevan su confianza año tras año, además de una oportunidad para recibir a nuevos pasajeros que se incorporaron durante el último tiempo.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION "Es un agradecimiento a los pasajeros que nos eligen y nos siguen eligiendo año tras año, y también a los nuevos que confían en nosotros. Nos parece lindo poder compartir con ellos. Nos confían sus viajes y entonces queremos devolverles una linda velada para que puedan disfrutar", manifestó.

Al realizar un balance de la actividad, consideró que 2026 fue un año positivo para el área de Turismo. Si bien reconoció que después de un primer cuatrimestre de muy buen movimiento hubo una desaceleración durante algunos meses, señaló que la demanda comenzó a recuperarse con la mirada puesta en las vacaciones del verano 2027.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION La responsable del departamento también destacó que la atención personalizada es uno de los pilares de la propuesta comercial. El acompañamiento no termina cuando el pasajero contrata un paquete, sino que se extiende hasta el regreso a su hogar.

"Nos gusta lo que hacemos, nos apasiona. Somos de la escuela de estar atrás del pasajero, de que se vayan con todas las cosas resueltas desde la agencia. Les hacemos seguimiento y les escribimos cuando están en el aeropuerto y cuando llegan a destino para asegurarnos de que está todo bien y en orden", explicó.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Ese contacto permanente permite anticiparse a posibles inconvenientes y ofrecer respuestas cuando surgen situaciones imprevistas. Además, después de cada viaje, el equipo recibe comentarios sobre la experiencia, la hotelería, los servicios y los destinos elegidos.

Mastorcho explicó que esas devoluciones también son compartidas con los operadores mayoristas, porque permiten evaluar la calidad de los productos turísticos y mejorar las propuestas que posteriormente se ofrecen a otros pasajeros.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Salidas grupales desde Pergamino Una de las apuestas más importantes de Mutual del Plata Turismo para 2027 será el desarrollo de salidas grupales acompañadas desde Pergamino, una modalidad que, según explicó Mastorcho, venían solicitando numerosos clientes.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION La programación contempla dos propuestas iniciales con características diferentes. En febrero realizarán un viaje a El Calafate y El Chaltén, con actividades vinculadas al trekking y la naturaleza, acompañados por un grupo especializado en este tipo de experiencias.

En abril, en tanto, está prevista una salida grupal a Miches, en República Dominicana, para disfrutar de las playas del Caribe y de una propuesta orientada al descanso.

La agencia también busca ampliar su oferta mediante experiencias temáticas diseñadas a partir de los intereses particulares de cada grupo. Como ejemplo, Mastorcho mencionó un viaje a Nueva York que emprendería junto a un grupo vinculado a un club de lectura de Pergamino.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION La propuesta contempla un itinerario especialmente organizado en función de los intereses literarios de los participantes, con recorridos turísticos y actividades relacionadas con autoras y libros.

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"Nos estamos dedicando mucho a las experiencias diferentes, a algo que esté fuera de lo común del viaje clásico, de la Europa clásica. Estamos buscando diferentes rumbos y propuestas que tengan una identidad propia", explicó.

La intención es diversificar los productos turísticos y ofrecer alternativas que no se limiten a los circuitos tradicionales, sino que permitan organizar viajes alrededor de intereses compartidos, actividades culturales y experiencias particulares.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Un programa de millas para pasajeros Entre las novedades que Mutual del Plata Turismo está desarrollando para el próximo año se encuentra la implementación de un programa de millas o puntos para premiar a los viajeros frecuentes.

La iniciativa busca que los pasajeros puedan acumular beneficios a medida que contratan y realizan viajes a través de la agencia. Posteriormente, esos puntos podrán canjearse por diferentes productos turísticos, como nuevos viajes o estadías.

El sistema se encuentra en etapa de preparación y forma parte de las propuestas que la empresa quiere incorporar durante 2027 para fortalecer el vínculo con sus clientes y reconocer la continuidad de quienes eligen sus servicios.

A esta iniciativa se sumará una renovación de la comunicación digital, especialmente en Instagram, con mayor presencia de videos, contenidos sobre destinos, experiencias de viajeros y difusión de las próximas salidas grupales acompañadas desde Pergamino.

La intención es acercar las propuestas turísticas a través de formatos más dinámicos y permitir que los interesados conozcan con mayor detalle las alternativas disponibles, los destinos y las experiencias que ofrece la agencia.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Los operadores y el turismo La celebración también contó con la presencia de Facundo Roldán, representante de LOW Mayoristas, operador turístico con sede en Rosario y presencia en Córdoba, quien destacó el vínculo comercial con Mutual del Plata y la importancia de acompañar este tipo de iniciativas.

"Quiero agradecerle a todo el equipo de Mutual del Plata porque es nuestro segundo año consecutivo acompañando este hermoso evento. Somos un operador mayorista de la ciudad de Rosario y también estamos en Córdoba. Trabajamos con Argentina, Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa, pero nuestro fuerte son las salidas grupales y acompañadas", explicó.

Roldán señaló que una de las características de los productos que comercializan es ofrecer circuitos con tiempos más relajados, priorizando la calidad y ubicación de los hoteles, las actividades incluidas y la posibilidad de conocer destinos de una manera diferente.

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Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION "Son salidas con pausa, como siempre decimos. No es el famoso circuito donde uno anda siempre a las corridas, sino algo mucho más relajado. Priorizamos la hotelería, la categoría y la ubicación de los hoteles, con la mayor parte de las actividades y excursiones incluidas. También tratamos de buscar cosas distintas", detalló.

En ese sentido, mencionó que la programación de LOW contempla propuestas para conocer las auroras boreales, recorrer la costa oeste de Estados Unidos y realizar viajes a México, Nueva York y Miami, entre otros destinos.

El representante mayorista también destacó el papel de las agencias locales como intermediarias fundamentales entre los operadores y los pasajeros, especialmente por su capacidad de asesoramiento y seguimiento.

"El trabajo de la agencia de viajes es fundamental para asesorar al pasajero. Están continuamente capacitándose para tratar de brindarle lo mejor a cada uno de los consumidores. Desde LOW también capacitamos a nuestro equipo y a las agencias. Es muy importante que el pasajero consulte y viaje con una agencia habilitada", afirmó.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION Expectativas para 2027 Al evaluar el desempeño de LOW durante 2026, Roldán manifestó que fue un año excelente para la empresa, con los objetivos comerciales previstos alcanzados y buenas perspectivas para la temporada de verano.

Brasil y el Caribe aparecen entre los destinos con mayor apuesta para los próximos meses, junto con salidas grupales a Orlando y Miami. También anticipó una importante programación para Semana Santa, que permitirá aprovechar un fin de semana extralargo para organizar viajes de mayor duración.

Los clientes de Mutual del Plata Turismo disfrutaron de una noche inolvidable con cena, sorteos y sorpresas en el salón de Gaia. — LA OPINION El representante mayorista consideró que este tipo de calendarios resulta favorable para la actividad turística, porque permite que personas con compromisos laborales puedan extender sus escapadas solicitando menos días de vacaciones.

La presencia de LOW y de los demás operadores durante la cena permitió, además, acercar a los pasajeros información sobre las propuestas que ya se encuentran en preparación para el próximo año.

De esta manera, la cena de Mutual del Plata Turismo en Gaia tuvo un doble significado: fue el cierre de un año de trabajo y, al mismo tiempo, el punto de partida para una nueva etapa comercial. Con el agradecimiento a quienes acompañaron durante 2026 y el anuncio de beneficios, experiencias y viajes grupales, la agencia de Pergamino comenzó a presentar las alternativas con las que buscará seguir creciendo durante 2027.