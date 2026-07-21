Municipales de San Pedro profundizan el conflicto con un paro de 48 horas por el aguinaldo

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Región

Los gremios municipales anunciaron una nueva medida de fuerza para este martes y miércoles ante la falta de pago del medio aguinaldo y la ausencia de respuestas del Ejecutivo.

El conflicto entre el Ejecutivo de la ciudad de San Pedro y los trabajadores municipales sumó un nuevo capítulo. Los gremios con representación en el Municipio resolvieron convocar a un paro de actividades de 48 horas para este martes 21 y miércoles 22 de julio, en reclamo por la falta de pago del medio aguinaldo y la ausencia de precisiones sobre su acreditación.

Los gremios municipales endurecen el plan de lucha La decisión fue adoptada este lunes durante una reunión de representantes de ATE, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), CICOP y UPCN. Tras el encuentro, las organizaciones coincidieron en profundizar las medidas de fuerza al considerar que el Gobierno municipal no brindó una respuesta concreta respecto del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

"Seguimos igual. No tenemos noticias ciertas de cuándo vamos a cobrar el medio aguinaldo", expresaron desde el STM al anunciar la continuidad del reclamo.

Por su parte, ATE confirmó la realización del paro por 48 horas y convocó a sus afiliados a participar de una asamblea que se desarrollará el miércoles en la sede sindical. Allí se evaluarán los pasos a seguir si el Ejecutivo continúa sin cancelar la deuda.

"Es importante, y diría obligatorio, que participen para que entre todos y todas decidamos los pasos a seguir si el aguinaldo no aparece. La lucha no se abandona", señalaron desde el gremio.

Reclaman el pago del aguinaldo y de salarios adeudados Además del depósito inmediato del medio aguinaldo, los sindicatos reclaman el pago de actualizaciones salariales y retroactivos pendientes. En el caso de CICOP, el planteo también incluye mejores condiciones laborales para los trabajadores del sistema público de salud.

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UPCN acompañó la medida de fuerza y reiteró la exigencia de que el Municipio regularice la situación salarial de los empleados sin nuevas demoras, en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores.

Crece la incertidumbre en el Municipio de San Pedro Transcurrida más de la mitad de julio, el Ejecutivo municipal aún no informó una fecha concreta para el pago del medio aguinaldo, lo que mantiene en estado de incertidumbre a cientos de familias que dependen de esos ingresos.

La falta de una propuesta que permita destrabar el conflicto incrementó la tensión entre las partes y amenaza con afectar el funcionamiento de distintas áreas municipales durante la semana.