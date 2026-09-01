Multas: Buscan sancionar a quienes fumen al volante

Pergamino

La propuesta alcanza tanto a autos particulares como a vehículos de transporte público de pasajeros y de cargas.

Fumar mientras se conduce podría convertirse en una nueva infracción en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca prohibir esta práctica y establecer multas de tránsito para quienes manipulen cigarrillos o dispositivos similares mientras circulan.

La propuesta alcanza tanto a autos particulares como a vehículos de transporte público de pasajeros y de cargas. También contempla a las motos y establece que la prohibición regiría en rutas provinciales, caminos, calles y avenidas de todo el territorio bonaerense.

El proyecto parte de la idea de que fumar al volante genera una distracción física, visual y cognitiva. Encender un cigarrillo, buscar el paquete, sostenerlo o manipular un dispositivo puede obligar al conductor a utilizar una sola mano o apartar la vista del camino.

La propuesta para sancionar a quienes fumen al volante La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense de Nuevos Aires, Viviana Romano, quien planteó incorporar esta conducta al régimen de infracciones de tránsito. Según sus fundamentos, la seguridad vial requiere atención plena y un control permanente del vehículo.

Romano citó estudios de accidentología y señaló que, según datos atribuidos al Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), el 63% de los siniestros viales graves ocurre por distracciones al volante. En ese contexto, ubicó al cigarrillo entre las conductas que pueden incrementar los riesgos durante la conducción.

Otro de los argumentos apunta a las cenizas y brasas incandescentes. Según el proyecto, estas podrían caer sobre la ropa o el interior del vehículo y generar una reacción brusca del conductor. También advierte sobre el riesgo de incendios accidentales por la manipulación de elementos de fuego dentro de espacios reducidos.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Eleonora Mangialavori sumó tres podios para Belgrano en el Open Master de Natación

Los valores que tendrían las multas de tránsito por fumar La propuesta establece que fumar mientras se conduce sería sancionado con una multa de entre 20 y 100 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF, fijado en $2.271, la sanción iría de $45.420 a $227.100 si la norma fuera aprobada este año.

En caso de reincidencia, las multas se duplicarían sucesivamente de acuerdo con la gravedad del hecho y las disposiciones del Código de Tránsito Provincial. Además, cuando la conducta implique un riesgo inminente para la seguridad pública, podría disponerse una inhabilitación para conducir de hasta 30 días.

El proyecto también incluye cigarrillos, cigarros, pipas, vapeadores, dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y otros productos derivados del tabaco o similares. La autoridad de aplicación sería la que determine el Poder Ejecutivo bonaerense y se prevén campañas de concientización sobre los riesgos de estas distracciones.