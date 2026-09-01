Autos en retroceso y motos en fuerte crecimiento: el mercado argentino profundiza su cambio de tendencia

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La disminución se produjo, además, con un día hábil menos respecto de julio, mientras que la comparación con agosto del año pasado se realizó con la misma cantidad de jornadas laborales.

El mercado argentino de vehículos volvió a mostrar en agosto un comportamiento dispar: mientras el patentamiento de automóviles registró una nueva caída tanto en la comparación mensual como interanual, el segmento de motovehículos mantuvo un marcado ritmo de crecimiento y consolidó una tendencia que se viene observando durante todo 2026.

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante agosto se patentaron 44.415 automóviles, un 1,5% menos que las 45.075 unidades registradas en julio. La comparación con agosto de 2025 resulta todavía más significativa: cuando se habían patentado 54.889 vehículos, por lo que la baja interanual alcanzó el 19,1%.

La disminución se produjo, además, con un día hábil menos respecto de julio, mientras que la comparación con agosto del año pasado se realizó con la misma cantidad de jornadas laborales.

El comportamiento de agosto también impactó en el acumulado anual. Durante los primeros ocho meses de 2026 se patentaron 385.091 automóviles, cifra que representa una caída del 13,3% frente a las 444.256 unidades registradas en igual período de 2025.

Los números muestran así un mercado de autos que, pese a los distintos movimientos mensuales, todavía no consigue recuperar los niveles de patentamiento alcanzados durante el año pasado.

Toyota mantiene el liderazgo entre las marcas En cuanto a las marcas, Toyota volvió a ubicarse cómodamente al frente del ranking durante agosto. La automotriz superó las 7.200 unidades patentadas y concentró el 17,4% del mercado, manteniendo una diferencia considerable respecto de sus principales competidoras.

El segundo lugar correspondió a Volkswagen, que recuperó esa posición con cerca de 5.200 unidades y una participación del 12,4%. En el tercer escalón quedó Fiat, con más de 4.700 vehículos patentados y el 11,3% del mercado.

Más atrás se ubicaron Ford, con algo más de 4.100 unidades y una participación del 9,8%, y Chevrolet, que superó las 3.900 unidades, alcanzando el 9,4%.

El resto del top ten quedó integrado por Renault, Peugeot, Citroën, BYD y Jeep. Entre ellas se destacó particularmente la presencia de la automotriz china BYD, que volvió a ingresar entre las diez marcas con mayor cantidad de patentamientos.

La Hilux sigue al frente y el Yaris Cross continúa escalando En el ranking de modelos, la Toyota Hilux volvió a ocupar el primer lugar y se mantuvo como el vehículo más patentado del país. La pick-up superó las 2.600 unidades durante agosto y concentró el 6,3% del mercado.

El segundo puesto fue para la Ford Ranger, que avanzó desde el tercer lugar que ocupaba anteriormente y alcanzó cerca de 1.800 patentamientos, equivalentes al 4,3% del mercado.

Una de las principales novedades del ranking fue nuevamente el desempeño del Toyota Yaris Cross, que continúa ganando posiciones. El modelo pasó del quinto al tercer lugar, con más de 1.600 unidades patentadas y una participación del 3,9%.

El cuarto puesto correspondió al Ford Territory, también con unas 1.600 unidades y el 3,8% del mercado, mientras que el Fiat Cronos, que había ocupado el segundo lugar, descendió al quinto puesto con cerca de 1.500 patentamientos y el 3,6%.

Completaron los diez modelos más vendidos la Volkswagen Amarok, el Volkswagen Tera, el Peugeot 208, el Toyota Yaris y el Chevrolet Onix.

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Las motos, en sentido contrario La situación es sustancialmente diferente en el mercado de motovehículos. Mientras los automóviles atraviesan un período de contracción, las motos continúan mostrando un crecimiento sostenido y con tasas significativamente superiores a las del segmento de autos.

Durante agosto se patentaron 73.566 motovehículos, un 1,8% más que en julio, cuando se habían registrado 72.231 unidades. Pero el dato más relevante aparece en la comparación interanual: frente a las 54.814 motos patentadas en agosto de 2025, el incremento llegó al 34,2%.

La diferencia se amplía todavía más al observar el acumulado. Entre enero y agosto de 2026 se patentaron 586.650 motovehículos, un 41,2% más que en los primeros ocho meses del año pasado, cuando se habían registrado 415.523 unidades.

De esta manera, mientras el mercado automotor acumula una contracción del 13,3% en el año, el de motos crece por encima del 40%, consolidando una marcada diferencia entre ambos segmentos.

Honda domina el mercado de motos El liderazgo entre las marcas de motovehículos continúa en manos de Honda, que durante agosto superó las 15.500 unidades patentadas y concentró el 21,2% del mercado.

El segundo lugar correspondió a Gilera, con casi 9.000 unidades y una participación del 12,2%, mientras que Motomel completó el podio con más de 8.700 patentamientos, equivalentes al 11,9%.

El cuarto puesto fue para Keller, mientras que Zanella completó las cinco marcas más patentadas durante el mes.

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En cuanto a los modelos, la Honda Wave 110S volvió a ser la moto más elegida por los compradores argentinos. Durante agosto superó las 8.300 unidades, alcanzando el 11,3% del mercado.

La segunda posición fue para la Gilera Smash, con más de 6.500 unidades y una participación del 8,9%, mientras que la Keller KN110-8 quedó tercera, con 5.555 patentamientos, equivalentes al 7,6% del mercado.

Un mercado con dos velocidades Los resultados de agosto vuelven a poner de manifiesto un fenómeno que se viene consolidando durante 2026: autos y motos evolucionan en sentidos opuestos.

Mientras el patentamiento de automóviles todavía se encuentra por debajo de los registros del año pasado, las motos atraviesan una etapa de expansión mucho más pronunciada. La diferencia entre ambos mercados no sólo se observa en el resultado de agosto, sino también en el acumulado anual.

Con 385.091 autos patentados frente a 586.650 motovehículos durante los primeros ocho meses del año, las motos mantienen una ventaja considerable en cantidad de unidades registradas.