La industria textil atraviesa una crisis profunda y los talleres de Pergamino trabajan con una productividad en mínimos históricos

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Pergamino

El escenario se caracteriza por una fuerte retracción de la actividad que impacta directamente en los establecimientos dedicados a la confección.

La crisis que atraviesa la industria textil no da señales de revertirse y continúa generando preocupación entre empresarios y trabajadores del sector. En Pergamino y la región, la actividad de los talleres de costura se encuentra atravesando uno de sus períodos más complejos de los últimos años, con una marcada caída de la productividad, menor volumen de trabajo y dificultades cada vez mayores para sostener las fuentes laborales.

El escenario se caracteriza por una fuerte retracción de la actividad que impacta directamente en los establecimientos dedicados a la confección. Los empresarios del sector realizan esfuerzos para mantener las estructuras productivas y, especialmente, preservar los puestos de trabajo, pero la reducción de los niveles de producción hace cada vez más difícil sostener las condiciones que permitieron durante años el funcionamiento de numerosos talleres.

Uno de los principales problemas está relacionado con la disminución de la demanda y, como consecuencia directa, con la menor cantidad de prendas que ingresan a las líneas de producción. Esta situación repercute sobre toda la cadena textil y tiene una expresión particularmente visible en los talleres de costura, donde la productividad se encuentra actualmente en niveles considerados históricos para la actividad.

Un contexto complicado En este contexto, las suspensiones se han convertido en una herramienta utilizada por algunas empresas para afrontar los períodos de menor actividad y evitar, al menos inicialmente, una reducción definitiva de las plantillas. Sin embargo, el problema aparece cuando la falta de trabajo se prolonga en el tiempo: en distintos casos, las suspensiones terminan derivando en despidos.

La situación genera especial preocupación porque detrás de cada puesto de trabajo que se pierde existe una actividad productiva que se achica y una estructura que resulta cada vez más difícil de sostener. Para los empresarios, la ecuación se vuelve compleja cuando los costos de funcionamiento se mantienen mientras disminuye el volumen de producción y se reduce la posibilidad de colocar los productos en el mercado.

La industria textil pergaminense tiene, además, una particularidad: durante décadas generó una importante cantidad de puestos de trabajo y conformó una red de empresas, talleres y trabajadores especializados. La pérdida de actividad no solamente afecta a las fábricas de mayor tamaño, sino que se traslada hacia los establecimientos más pequeños y hacia quienes trabajan a façon o dependen de los pedidos de las empresas para mantener su nivel de ingresos.

La caída de la productividad es uno de los indicadores que mejor refleja la magnitud del problema. En los talleres de costura se trabaja con menos pedidos y, en consecuencia, con jornadas y ritmos de producción que se encuentran muy por debajo de los habituales. Esto implica que muchas empresas deben reorganizar permanentemente sus esquemas de trabajo para adaptarse a una demanda que permanece debilitada.

Sostener las fuentes de trabajo El sector también enfrenta el desafío de sostener el empleo en un contexto en el que la actividad económica no alcanza para garantizar el volumen de producción necesario. Los empresarios procuran evitar medidas más drásticas y conservar a trabajadores capacitados, teniendo en cuenta que la mano de obra especializada constituye uno de los principales activos de la industria. Pero esa voluntad tiene límites cuando los números de las empresas dejan de cerrar.

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En Pergamino, donde la industria textil forma parte de la matriz productiva local, el impacto trasciende a los establecimientos y alcanza al movimiento económico de la ciudad. Cada reducción en los niveles de producción tiene consecuencias sobre trabajadores, proveedores, talleres tercerizados y comercios vinculados directa o indirectamente con la actividad.

El panorama regional tampoco resulta alentador. La problemática se repite en otros centros productivos cercanos, configurando un escenario que no puede explicarse por dificultades puntuales de una empresa determinada, sino que responde a una situación general que atraviesa a la industria de la confección.

Una crisis profunda La preocupación central pasa ahora por evitar que una crisis coyuntural termine provocando un deterioro permanente de la estructura productiva. Las suspensiones pueden funcionar como una herramienta transitoria para atravesar períodos de baja actividad, pero cuando se extienden en el tiempo y comienzan a convertirse en despidos, el impacto sobre el entramado industrial y laboral se profundiza.

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Para los actores del sector, la recuperación de los niveles de producción resulta fundamental para comenzar a revertir este escenario. Sin un incremento de los pedidos y de la demanda, los talleres continuarán funcionando por debajo de su capacidad y las empresas seguirán enfrentando dificultades para sostener sus estructuras.

Mientras tanto, la industria textil de Pergamino atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre. La prioridad de muchos empresarios continúa siendo mantener abiertas las puertas de sus establecimientos y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo, pero la caída histórica de la productividad y la prolongación de la crisis ponen cada vez más presión sobre esa decisión.