Mujer aprehendida con herramientas robadas de un taller mecánico del barrio Jorge Newbery

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Una mujer de 26 años fue aprehendida con herramientas de mano y eléctricas denunciadas como robadas de un taller mecánico del barrio Jorge Newbery.

Una mujer de 26 años fue aprehendida en las últimas horas en inmediaciones de Mandarino y las vías, luego de ser encontrada con herramientas de mano y eléctricas que habían sido denunciadas como sustraídas de un taller mecánico situado en Almirante Brown al 1000, en el barrio Jorge Newbery. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 6.

El procedimiento se produjo a partir de una denuncia realizada por el propietario del establecimiento, un mecánico de 68 años, quien descubrió el robo al regresar al taller durante la noche del sábado 22 de agosto.

De acuerdo con lo informado en la denuncia, el damnificado se había retirado del lugar y, al regresar alrededor de las 21:00, constató que desconocidos habían ingresado luego de violentar la puerta de acceso. Una vez en el interior, sustrajeron distintos elementos de trabajo que utilizaba habitualmente para desarrollar su actividad.

Entre los objetos denunciados figuraban una amoladora de color naranja marca Dowen Paggio, una llave Bacco de 28 pulgadas, cuatro destornilladores, una sopladora de mano de color verde y una cuchilla de carnicero de acero inoxidable, de aproximadamente 30 centímetros de hoja y cabo negro.

El damnificado aportó registros de las cámaras de seguridad del taller a los investigadores. En las imágenes habría reconocido a una joven de 26 años, debido a que, según manifestó en la denuncia, el día anterior también se habría producido la sustracción de una garrafa del mismo establecimiento.

La información aportada permitió orientar rápidamente la pesquisa y establecer posibles lugares donde podría encontrarse la sospechosa. En ese contexto, efectivos policiales desplegaron tareas de búsqueda en el sector norte de la ciudad.

Sospechosa aprehendida Poco después de las 23:50, personal de la Policía Local y de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) interceptó a una joven en la zona de Mandarino y las vías.

Al momento de ser identificada, Juncos, de 26 años, llevaba consigo varios elementos que coincidían con parte de los denunciados como sustraídos del taller mecánico. Los efectivos secuestraron una amoladora Dowen Paggio de color naranja, una sopladora marca Total, cuatro destornilladores y una llave tipo francesa de 15 pulgadas marca Bacco.

De acuerdo con las actuaciones policiales, los objetos fueron reconocidos como pertenecientes al taller ubicado en Almirante Brown al 1051. Por este motivo, la joven fue aprehendida y trasladada a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue realizado por personal policial del ámbito de la jurisdicción de la Comisaría Tercera, con intervención de efectivos de la UPPL y la Policía Motorizada, en el marco de las tareas preventivas y de investigación desarrolladas a partir de la denuncia del comerciante.

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La causa fue caratulada como robo y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino. La fiscalía deberá determinar ahora las circunstancias en las que fueron sustraídos los elementos recuperados y la eventual participación de la aprehendida en este y en el episodio denunciado previamente.

Dos episodios Las actuaciones también apuntan a establecer si existe relación entre los dos episodios denunciados por el propietario del taller mecánico. El damnificado señaló que el día anterior al robo había advertido la faltante de una garrafa y posteriormente, mediante las imágenes de las cámaras de seguridad, habría identificado a la misma joven.

En el segundo hecho, en tanto, los delincuentes habrían ingresado al establecimiento tras violentar una de las puertas de acceso y se llevaron herramientas utilizadas para el trabajo cotidiano. La rápida intervención policial permitió recuperar una parte importante de los elementos denunciados.

Según trascendió en ámbitos vinculados con la investigación, los pesquisas también procuran establecer si otras personas pudieron haber participado de los hechos. En esa línea, se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la causa.

Fuentes vinculadas con el procedimiento señalaron que la investigación continúa abierta y que no se descarta la realización de nuevas diligencias para determinar el recorrido de los elementos sustraídos y establecer si existieron otros participantes.

Por el momento, la joven quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal y avanzar con las medidas necesarias para esclarecer completamente los hechos.

El caso volvió a poner en evidencia la importancia de los registros de cámaras de seguridad para orientar rápidamente una investigación por robo. En esta oportunidad, las imágenes aportadas por el damnificado permitieron aportar una pista concreta a los investigadores, que posteriormente localizaron a la sospechosa con parte de los elementos denunciados.