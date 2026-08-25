Motochorros interceptaron a una trabajadora y le robaron la motocicleta cuando iba a trabajar

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Policiales

Una trabajadora de 44 años fue víctima de un robo en Pergamino cuando se dirigía a su empleo. Dos sujetos en una moto le cerraron el paso y le sustrajeron el rodado.

Una trabajadora de 44 años fue víctima de un robo protagonizado por motochorros durante la madrugada del sábado en Pergamino, cuando se dirigía a su lugar de trabajo a bordo de una motocicleta. Dos sujetos que circulaban en otro rodado la interceptaron, la obligaron a detenerse y finalmente escaparon con su vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40, en inmediaciones de calle Francia, entre Larrea y Guatemala, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 de color rojo. Según denunció posteriormente ante las autoridades, se encontraba realizando el trayecto habitual hacia su trabajo cuando fue sorprendida por los delincuentes.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la trabajadora transitaba por calle Francia y, al llegar al cruce con Larrea, advirtió que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra, de aproximadamente 125 centímetros cúbicos, ingresaron en contramano y se atravesaron delante de ella con el objetivo de impedirle continuar la marcha.

La maniobra fue repentina y dejó a la conductora prácticamente sin posibilidades de escapar. En esas circunstancias, el acompañante descendió de la motocicleta y se aproximó a la víctima mientras realizaba movimientos que, según manifestó, le hicieron presumir que podía estar portando algún tipo de arma.

La mujer explicó que no llegó a observar con claridad qué elemento llevaba el sujeto. Sin embargo, la actitud del delincuente y la exigencia reiterada de que entregara el vehículo generaron una situación de extrema tensión.

“Dame la moto, dame la moto”, habría exigido el sujeto, de acuerdo con el relato aportado por la víctima. Ante el pedido, la trabajadora decidió resistirse e intentó evitar que le quitaran la motocicleta.

Entonces se produjo un forcejeo entre ambos. Como consecuencia de la disputa, la mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo junto con el rodado, que permanecía encendido. Según quedó asentado en la denuncia, no sufrió lesiones durante el episodio.

El delincuente aprovechó la caída para levantar la motocicleta y escapar rápidamente del lugar. Mientras el sujeto que sustrajo el vehículo tomó una dirección, el conductor de la moto negra emprendió la fuga hacia el sector contrario, por lo que ambos motochorros se alejaron por diferentes calles.

La víctima quedó en el lugar sin su medio de transporte y debió posteriormente realizar la denuncia para que se iniciara la investigación correspondiente. El rodado sustraído es una Honda Wave 110 DS, de color rojo, patente A277TYN.

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La investigación quedó registrada bajo la carátula “Robo”, en el marco del IPP Nº 12-00-005741-26, correspondiente al expediente policial identificado como P.P. Nº 1364. La intervención judicial está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6.

A partir de la denuncia se dispusieron las diligencias destinadas a establecer la identidad de los dos sospechosos y determinar el recorrido que realizaron después de concretar el robo. También se procura obtener elementos que permitan localizar la motocicleta sustraída.

En ese sentido, los investigadores deberán analizar las posibles cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el asalto y en las calles que podrían haber sido utilizadas como vías de escape. También se tendrán en cuenta las características de la motocicleta negra en la que se desplazaban los sospechosos.

El hecho vuelve a poner el foco sobre los episodios de robo de motocicletas cometidos durante las primeras horas de la mañana, cuando muchas personas se desplazan hacia sus lugares de trabajo y existe menor circulación en las calles.

En este caso, además, la víctima fue sorprendida cuando todavía era de madrugada y mientras realizaba un recorrido cotidiano. La modalidad utilizada consistió en cerrar el paso con otro rodado, obligar a la conductora a detenerse y aprovechar la superioridad numérica para apoderarse de la motocicleta.

La denuncia fue radicada por la trabajadora, quien aportó ante las autoridades los detalles que pudo recordar acerca de los sospechosos, el vehículo utilizado y la secuencia del asalto. Con esa información se inició la investigación para identificar a los responsables.

Por el momento, no se informó que se hayan producido detenciones vinculadas con este episodio ni que la motocicleta haya sido recuperada. Las actuaciones continúan bajo intervención de la fiscalía correspondiente y con participación de los investigadores policiales.