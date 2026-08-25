Detuvieron a un sujeto de 25 años por el asalto a un remisero ocurrido en la zona oeste de Pergamino

> Detuvieron a un sujeto de 25 años por el asalto a un remisero ocurrido en la zona oeste de Pergamino

Policiales

La DDI Pergamino detuvo a un sujeto de 25 años acusado por el asalto a un remisero. La Fiscalía 2 lo imputó por robo agravado por el uso de arma.

La DDI Pergamino detuvo a un sujeto de 25 años acusado de participar en el asalto a un remisero ocurrido en julio. La investigación permitió identificar a los presuntos autores mediante el análisis de cámaras y allanamientos, donde fueron secuestradas prendas vinculadas al hecho y un arma de fuego con pedido de secuestro.

La detención se concretó este lunes 24 de agosto, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al pedido formulado en el marco de la investigación encabezada por el fiscal Germán Guidi. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino.

El episodio investigado ocurrió durante la madrugada del 27 de julio, cuando un remisero de 66 años se encontraba trabajando y tomó a dos pasajeros en la base de la remisería Stop Plaza, ubicada sobre boulevard Colón al 300.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, alrededor de la 1, el trabajador trasladó a los dos pasajeros hasta inmediaciones de las calles Anolles y Pueyrredón. En ese lugar, uno de los individuos lo habría sujetado del cuello y exhibido un cuchillo tipo serrucho, apoyándoselo contra el cuerpo para amenazarlo.

Mientras se desarrollaba esa situación, el segundo pasajero habría aprovechado para sustraerle aproximadamente 60 mil pesos que la víctima llevaba entre sus prendas.

Durante el asalto, el remisero sufrió un corte superficial en la mano derecha. Luego del robo, los dos sospechosos escaparon corriendo por calle Anolles en dirección a Mitre. La víctima no necesitó asistencia médica de consideración.

Identificación de los sospechosos A partir de la denuncia, los investigadores de la DDI Pergamino iniciaron distintas tareas tendientes a reconstruir la secuencia delictiva e individualizar a quienes habían participado del asalto.

Uno de los principales elementos incorporados a la pesquisa fue el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. El análisis de las imágenes permitió avanzar en la identificación de dos sospechosos, uno de ellos mayor de edad y otro menor de 18 años.

Con esa información, los investigadores certificaron los domicilios de ambos y solicitaron al Juzgado de Garantías las correspondientes órdenes de allanamiento. Los procedimientos fueron realizados el 31 de julio con colaboración de efectivos del Grupo GAD Pergamino y Junín.

Uno de los objetivos estuvo ubicado en calle Falucho al 800, donde residía el adolescente de 16 años señalado en la investigación. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar prendas de vestir que, según la pesquisa, estarían vinculadas con las utilizadas durante el asalto, además del cuchillo que habría sido empleado para intimidar al remisero.

El segundo allanamiento se realizó en un domicilio situado en inmediaciones de Becerra y Mitre, donde residía el sospechoso mayor de edad. Allí los investigadores también encontraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Un arma con pedido de secuestro Durante ese mismo procedimiento, los efectivos hallaron además un revólver calibre .32 largo, marca Tango, junto con diez municiones.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el arma figuraba con un pedido de secuestro activo y habría sido registrada como propiedad de otro sujeto de 38 años, quien quedó vinculado a una investigación independiente por la presunta tenencia de un arma de fuego.

Tras los allanamientos, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión y notificación de los dos sospechosos señalados por el asalto, mientras que respecto del propietario del arma se iniciaron actuaciones por la tenencia del revólver.

En el caso del adolescente intervino la UFI del Joven Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del doctor Aguilar, mientras que por la situación del mayor de edad tomó intervención la UFI y J Nº 8, a cargo del doctor Furnari.

La detención del acusado Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas evidencias, los investigadores reunieron elementos que, según la acusación, permitieron vincular de manera suficiente al sujeto de 25 años con el asalto al remisero.

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Por ese motivo, el Juzgado de Garantías interviniente ordenó posteriormente su detención. La medida fue concretada este lunes por personal de la DDI Pergamino en el lugar donde actualmente residía, en inmediaciones de la Ruta Provincial 32 y un camino rural.

Una vez efectivizada la detención, el acusado quedó alojado en dependencias policiales a la espera de ser trasladado a sede judicial.

Durante la jornada de este lunes fue indagado por la Fiscalía Nº 2, donde el fiscal Germán Guidi le comunicó formalmente la imputación por el delito de robo agravado por el uso de arma.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se aguardan las próximas resoluciones respecto de la situación procesal del detenido y del resto de las personas que quedaron involucradas en las actuaciones.