Motos eléctricas: por qué todavía no despegan en la Argentina
Mientras los autos híbridos y eléctricos crecen con el cupo sin arancel, las motos eléctricas quedaron afuera del beneficio. Precio, autonomía y trámites.
Mientras los autos híbridos y eléctricos ganan participación en la Argentina, las motos eléctricas siguen ocupando un lugar muy pequeño en un mercado que crece. El precio, la autonomía, la vida útil de las baterías y las exigencias para patentarlas aparecen como los principales obstáculos, a lo que se sumó su exclusión del cupo de importación sin arancel.
Dos mercados con caminos distintos
El contraste con los autos es marcado. Según el informe de electromovilidad del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), entre enero y septiembre se patentaron 66.265 autos y vehículos comerciales livianos híbridos y eléctricos, un 267,4 % más que en el mismo período de 2025. Ya representan el 16,1 % de ese mercado.
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En las motos, en cambio, el crecimiento se concentra en los modelos a combustión. Entre enero y octubre se patentaron 748.598 motos en el país, un 39,1 % más que un año antes, encabezadas por modelos de 110 cm³ con motor a nafta. Los informes mensuales del sector no publican un desglose de las motos eléctricas.
Fuera del cupo sin arancel
Uno de los factores que explica la diferencia es el régimen de importación. El Decreto 44/2026, publicado en enero, mantuvo el cupo anual de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin arancel, pero excluyó a las categorías L, que incluyen ciclomotores, motos, scooters, triciclos y cuatriciclos. Las motos eléctricas importadas siguen pagando los aranceles habituales.
Agustín Visokolskis, director ejecutivo de Okinoi, un fabricante de motos de Córdoba, advirtió entonces que la exclusión “va a encarecer la micromovilidad eléctrica”.
El precio y la batería
La diferencia de precio con las motos a combustión es amplia. Según un relevamiento de iProfesional de julio, una Sunra K3 Tango eléctrica costaba 3.900.000 pesos, y una Kymco I-Onex, 5.414.000 pesos, mientras que las motos a nafta de 110 cm³ se ofrecían entre 1.348.000 y 3.426.900 pesos.
La batería explica buena parte de esa diferencia. “La batería puede representar cerca del 80 % del costo de la moto”, señaló Visokolskis, quien también sostuvo que se trata de “modelos caros, que no se llegan a amortizar”.
La vida útil de las baterías es otro punto. Las de plomo ácido, que usan los modelos más económicos, soportan entre 300 y 500 ciclos completos de carga, y las de litio, entre 500 y 1000, según el mismo relevamiento. Cuando hay que reemplazarlas, el costo puede ir de 150.000 a 1.900.000 pesos.
La autonomía
Los fabricantes informan autonomías de entre 50 y 150 kilómetros por carga, según el modelo y el tipo de batería. Los modelos urbanos más económicos, con velocidades máximas de 45 km/h, declaran entre 50 y 60 kilómetros. Una moto a combustión, en cambio, puede recorrer entre 150 y 200 kilómetros con un tanque y recargarse en minutos.
Qué exige la normativa
Las motos eléctricas tienen las mismas obligaciones que las de combustión. La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) recuerda que todos los motovehículos deben patentarse, incluidos los eléctricos, y que para circular deben estar homologados por la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial.
La homologación es un requisito que no siempre cumplen los modelos importados de forma particular. En octubre, la Municipalidad de General Pico, en La Pampa, informó que no podía patentar motos eléctricas importadas que no tenían la homologación nacional.
Para conducirlas también se necesita licencia. El Decreto 32/2018, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, fija las clases según la potencia: hasta 11 kW corresponde la misma licencia que para las motos de hasta 150 cm³; de 11 a 20 kW, la de 150 a 300 cm³, y así sucesivamente. Solo las bicicletas con asistencia eléctrica de hasta 0,5 kW y 25 km/h quedan fuera de esa exigencia.