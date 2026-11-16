> Motos chinas de media cilindrada: qué marcas ganan terreno en la Argentina

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En la media cilindrada, Voge ya es la segunda marca detrás de Honda. Zontes y Kove multiplicaron sus patentamientos en 2026. Qué modelos eligen.

16 de noviembre de 2026 a las 10:06 a. m.

Fuente: DNRPA, ACARA y Cafam. · 16 de noviembre de 2026 a las 10:06 a. m.

Las marcas chinas de motos ganan terreno en la Argentina, sobre todo en las cilindradas medias. En el segmento de 250 a 800 cm³, cinco marcas chinas o de capitales chinos llegaron a ubicarse entre las 10 más patentadas, y Voge se consolidó como la segunda marca de la categoría, detrás de Honda.

Cinco marcas chinas entre las 10 primeras Según los datos de patentamientos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), en marzo se patentaron 5415 motos de 250 a 800 cm³, un 31,7 % más que un año antes. En el primer trimestre, el segmento sumó 17.507 unidades, un 29 % más que en el mismo período de 2025.

Las 10 marcas con más motos de 250 a 800 cm³ patentadas en marzo. — LA OPINION, con datos de la DNRPA Honda encabezó la categoría en marzo, con 1331 unidades. La siguieron Voge, con 693, y CFMoto, con 600. Entre las 10 primeras también figuraron Zontes, con 251; Benelli, con 209, y QJMotor, con 138. Benelli es una marca de origen italiano que pertenece al grupo chino Qianjiang, el mismo de QJMotor.

En julio, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), las ventas del segmento crecieron un 8,5 % frente a junio, y cinco de las 10 marcas más vendidas eran chinas.

Las marcas que más crecen Los datos de octubre de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran el avance de varias de estas marcas en el acumulado del año.

Kove suma 1356 motos patentadas entre enero y octubre, frente a 101 en el mismo período de 2025: multiplicó sus ventas por más de 13. Zontes acumula 3219 unidades, un 138,3 % más, y QJMotor, 1837, un 31,9 % más. CFMoto registra 6264 patentamientos, un 1,3 % más que el año pasado.

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No todas crecen. Benelli acumula 2831 unidades, un 41,5 % menos que en el mismo período de 2025.

Patentamientos de las marcas chinas entre enero y octubre de 2026. — LA OPINION, con datos de ACARA Los modelos más elegidos Entre los modelos, la CFMoto 450MT, una moto trail de cilindrada media, se ubicó en marzo como la tercera más patentada del segmento, con 309 unidades, detrás de la Honda XR300L Tornado y la Honda CB300F Twister. En julio quedó segunda en su categoría, con 239 unidades.

De Voge se destacan la 300DS y la DS800X Rally, que figuraron entre los 10 modelos más patentados del segmento en marzo, junto con la DS525X.

Quiénes las comercializan Las marcas chinas llegan al país a través de distintos grupos. Voge opera en alianza con Gilera Argentina; CFMoto y QJMotor, a través de Grupo Simpa; Benelli, de Grupo La Emilia; Kove, de Grupo Magny, y Zontes tiene como representante exclusivo a Betamotor Argentina.