Motos eléctricas de competición: la FIM capacita a oficiales en nuevos protocolos de seguridad
Más de 110 oficiales y representantes de federaciones se formaron en riesgos de electrocución, baterías dañadas e incendios. En 2027 llegará una licencia técnica específica.
La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) capacitó a más de 110 oficiales y representantes de federaciones nacionales en procedimientos de seguridad para motos eléctricas de competición. Las sesiones abordaron los riesgos de electrocución, el manejo de baterías de litio dañadas, los incendios y el hecho de que una moto eléctrica puede estar encendida sin hacer ruido.
La FIM informó sobre la capacitación el 18 de noviembre. Según la entidad, la expansión de las motos eléctricas en distintas disciplinas obliga a adaptar los procedimientos de emergencia, las inspecciones técnicas y la seguridad en los circuitos.
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Los riesgos de una moto eléctrica
A diferencia de una moto a combustión, una eléctrica puede estar encendida y en silencio. Por eso, los reglamentos de la FIM exigen que las motos de más de 60 voltios tengan un testigo luminoso que indique si es seguro tocarlas. La luz verde indica que se puede manipular, mientras que la roja o la ausencia de luz con la moto encendida señalan un riesgo.
Si una moto con luz roja sufre una caída en la pista, los auxiliares no deben tocarla con las manos. Según los procedimientos de la FIM, la sesión se detiene con bandera roja, se avisa a los bomberos y se corta la energía principal. Luego la moto se mueve con guantes aislantes y ganchos especiales.
Equipos y zonas de cuarentena
Los procedimientos de la FIM exigen que haya equipos de protección tanto en el sector de boxes como en la pista. Incluyen guantes aislantes, matafuegos para baterías de litio, mantas ignífugas y ganchos de rescate.
También establecen una zona de cuarentena de al menos 4 por 4 metros, alejada del público y de los edificios, para aislar una moto con la batería dañada o incendiada.
Una licencia técnica para 2027
La FIM prevé organizar a comienzos de 2027 un seminario técnico de dos días, que dará lugar a una licencia técnica certificada para trabajar con motos eléctricas.