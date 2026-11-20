La mayor red de carga de China prohíbe cargar motos y bicicletas eléctricas: por qué
TELD argumenta diferencias de voltaje, conectores y protocolos, y advierte sobre adaptadores no homologados para cargadores rápidos.
TELD, uno de los mayores operadores de carga para vehículos eléctricos de China, prohibió que las motos y las bicicletas eléctricas utilicen sus estaciones. La empresa argumentó que esos vehículos no son compatibles con los estándares de carga de los autos, por diferencias de voltaje, conectores y protocolos de comunicación.
La medida se conoció a mediados de noviembre a través de un aviso de la empresa difundido por medios especializados chinos. Alcanza a todos los vehículos eléctricos de dos ruedas, tanto en los cargadores de corriente alterna como en los rápidos de corriente continua.
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Los argumentos de la empresa
Según TELD, los vehículos de dos ruedas no cumplen los estándares de carga y de seguridad que se aplican a los autos eléctricos. La compañía advirtió, además, que el uso de adaptadores implica un riesgo importante para los vehículos, los conductores y las propias estaciones.
El problema de los adaptadores
Según medios especializados, algunos usuarios conectan motos eléctricas a cargadores rápidos mediante adaptadores no homologados, armados con fuentes de alimentación de servidores. Esos equipos reducen una tensión de más de 400 voltios a unos 72 voltios e imitan las señales de comunicación entre la batería y el cargador.
De esa manera, el cargador no puede controlar la temperatura ni el voltaje de la batería, y podría seguir entregando energía ante una falla. La empresa no informó incidentes concretos.
Una prohibición para todos los vehículos de dos ruedas
La restricción no se limita a las motos modificadas: alcanza también a las de dos ruedas que no usan adaptadores. Los medios especializados señalaron que una moto eléctrica diseñada para cumplir el estándar chino de carga GB/T puede ser compatible con estos cargadores, aunque los modelos con esa capacidad todavía son poco frecuentes en China.
Una de las mayores redes del país
Según datos de la asociación china de infraestructura de carga (EVCIPA), TELD opera unas 70.000 estaciones y alrededor de 900.000 puntos de carga en más de 360 ciudades.