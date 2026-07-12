Microcréditos: finalizó la cursada y Pergamino consolida una política que impulsa a los emprendedores

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Pergamino

Tras completar las ocho jornadas obligatorias de capacitación, 68 emprendedores quedaron habilitados para presentar sus planes de negocio y avanzar hacia la etapa de evaluación para acceder a los microcréditos municipales.

12 de julio de 2026 a las 07:02 a. m.

12 de julio de 2026 a las 07:02 a. m.

El programa de Microcréditos que impulsa el Municipio de Pergamino dio un paso decisivo con la finalización de la etapa de capacitación obligatoria, una instancia que marca el inicio del tramo final del proceso de selección de los proyectos que accederán al financiamiento municipal.

Luego de ocho encuentros de formación, el martes pasado concluyó la cursada correspondiente a la edición 2026 y un total de 68 emprendedores quedó en condiciones de avanzar hacia la elaboración y presentación de sus planes de negocio, requisito indispensable para continuar dentro del programa.

La culminación de esta etapa representa un nuevo avance para una iniciativa que el Municipio viene consolidando como una política pública destinada no solo a facilitar el acceso al crédito, sino también a brindar herramientas de formación, acompañamiento técnico y fortalecimiento para quienes apuestan por desarrollar sus propios emprendimientos.

Desde la Dirección de Empleo y Emprendedurismo remarcaron que el objetivo principal continúa siendo generar proyectos sostenibles en el tiempo, promoviendo la profesionalización de los emprendedores y fortaleciendo el entramado productivo local.

Comienza una etapa clave Concluida la cursada, el programa ingresa ahora en una nueva fase, en la que cada uno de los participantes deberá plasmar los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones en un plan de negocios.

Según explicó el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, los 68 emprendedores habilitados cuentan con algunos días para elaborar sus proyectos antes de participar de una nueva instancia de acompañamiento prevista para el próximo sábado 18, cuando se desarrollará un desayuno de trabajo junto a las tres docentes responsables de las capacitaciones.

Durante ese encuentro los participantes podrán evacuar dudas, revisar aspectos específicos de sus proyectos y realizar las consultas necesarias antes de efectuar la presentación definitiva.

La entrega de los planes de negocio quedó fijada para el lunes 27, con plazo hasta las 12 del mediodía. A partir de ese momento comenzará el proceso de evaluación técnica que determinará cuáles serán los emprendimientos seleccionados para acceder al financiamiento.

En una primera instancia, los proyectos serán analizados por el equipo técnico de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo y, posteriormente, intervendrá la Comisión de Actividades Económicas del Honorable Concejo Deliberante, que participará en la selección final de los beneficiarios.

Una vez concluido ese proceso se iniciarán los trámites administrativos previos a la entrega de los microcréditos.

Mucho más que un crédito Aunque el financiamiento constituye uno de los principales atractivos del programa, desde el Municipio insisten en que la propuesta va mucho más allá de la entrega de recursos económicos.

Las capacitaciones forman parte obligatoria de la iniciativa y están contempladas dentro de la ordenanza que regula el programa. Durante ocho encuentros, los emprendedores recibieron herramientas prácticas destinadas a fortalecer sus proyectos, mejorar la planificación, ordenar sus ideas y adquirir conocimientos fundamentales para la administración de sus negocios.

La formación comenzó en mayo con una primera jornada realizada en la sede de la Fundación CRUP, donde cerca de 180 emprendedores participaron distribuidos en tres turnos de cursada.

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A lo largo de las distintas clases se abordaron contenidos vinculados al funcionamiento del programa, planificación comercial, elaboración de planes de negocio, administración, análisis de costos y otros aspectos esenciales para quienes buscan consolidar un emprendimiento.

Además de la formación técnica, las jornadas favorecieron el intercambio de experiencias entre emprendedores, generando espacios de colaboración y aprendizaje colectivo que, según destacan desde el Municipio, constituyen uno de los mayores valores agregados de la propuesta.

Un programa que seguirá creciendo Uno de los anuncios más importantes realizados por Petinari tiene que ver con la continuidad del programa.

A partir de la buena respuesta obtenida durante esta edición y del interés manifestado por los participantes, la Dirección de Empleo y Emprendedurismo ya comenzó a trabajar en una nueva instancia de capacitación que se pondrá en marcha durante el segundo semestre del año.

Actualmente el equipo municipal se encuentra ajustando algunos aspectos organizativos junto a las docentes para que, una vez finalizado el receso invernal, pueda retomarse el ciclo de formación destinado a nuevos emprendedores.

La decisión responde al entusiasmo demostrado por quienes participaron de la cursada y al interés de muchos emprendedores por seguir capacitándose incluso más allá de la posibilidad de acceder al crédito.

Desde el área consideran que esa demanda confirma que la capacitación se convirtió en uno de los pilares centrales del programa y que existe una necesidad creciente de contar con espacios de formación orientados al desarrollo emprendedor.

Una herramienta para fortalecer el desarrollo local El programa de Microcréditos nació en 2025 como una respuesta concreta frente a las dificultades que enfrentaban muchos pequeños emprendedores para acceder al financiamiento a través del sistema bancario tradicional.

A diferencia de un subsidio, la iniciativa consiste en préstamos a tasa cero que deben ser reintegrados, permitiendo que esos fondos vuelvan a utilizarse para financiar nuevos proyectos.

Este sistema solidario genera un circuito sustentable donde cada devolución alimenta futuras líneas de crédito, ampliando progresivamente el alcance de la política pública.

Durante 2026 el programa cuenta con un presupuesto de 50 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 20 millones respecto de la edición anterior y que evidencia la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo esta herramienta de apoyo al emprendedurismo.