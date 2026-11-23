Cultura

A 34 años del estreno de la entrega original, Disney planea el regreso de Kevin con una idea original de su protagonista, Macaulay Culkin.

"Mi pobre angelito", una de las películas navideñas más aclamadas por la crítica, tendrá un esperado regreso a la gran pantalla con una nueva entrega protagonizada por Macaulay Culkin, el "Kevin" original, a 34 años de su primer estreno.

De acuerdo con la información a través de medios como Variety y Deadline, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo bajo el sello de 20th Century Studios y Disney.

La película surge a partir de una propuesta que el propio Culkin —quien hace años que busca poner en marcha un reboot del film— presentó meses atrás ante David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures. El proyecto quedó en manos de los guionistas y productores Seth Rogen y Evan Goldberg, de la productora Point Grey, quienes trabajan en el guion junto al protagonista.

¿De qué tratará la nueva entrega de "Mi pobre angelito"? De acuerdo con la información trascendida, la trama estará vinculada con la historia de la entrega original de 1990. En esta oportunidad, un Kevin McCallister adulto, padre viudo —o divorciado— con exceso de trabajo, se enfrentará a las trampas diseñadas por su hijo, quien busca impedirle el ingreso a la vivienda.

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Será el primer film sin los padres de Kevin, tras el fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara, quien interpretaba a la madre de Culkin en la película.